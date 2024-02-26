Латвия требует от ЕС заменить российское зерно на украинское

Латвия призывает ЕС ввести санкции против российского зерна и продовольствия.

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Перед началом заседания Совета министров ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе заявил в Брюсселе о необходимости введения санкций против российского экспорта в ЕС на общеевропейском уровне. Это касается прежде всего российского зерна и других продовольственных товаров.

"Мы все еще просим распространить на российское зерно и продовольственные товары европейские санкции. Латвия приняла национальное законодательство, которое защищает нас от российского импорта в Латвийскую Республику. Это не затрагивает транзит в третьи страны, в том числе в другие страны ЕС. Но с прошлого четверга наш парламент (Латвии - ред.) принял запрет на российское зерно и на импорт продовольствия в Латвийскую Республику", - отметил латвийский чиновник.

Латвия, которая уже запретила импорт российского зерна, считает, что такие санкции будут помогать поддерживать Украину, а не помогать россии в ведении войны. Краузе отметил, что его страна уже приняла национальное законодательство для защиты от российского импорта, и это действие не влияет на транзит в другие страны ЕС.

"И таким образом мы поддержим Украину, а не будем помогать россии подкармливать ее машину войны", - отметил министр.

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