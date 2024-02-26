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Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

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  1. У світі

Латвія вимагає від ЄС замінити російське зерно на українське

15:02, 26 лютого 2024
Латвія закликає ЄС ввести санкції проти російського зерна та продовольства.
Латвія вимагає від ЄС замінити російське зерно на українське
Джерело фото: AgroApp
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Перед початком засідання Ради міністрів ЄС з питань сільського господарства й рибальства міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе заявив у Брюсселі про необхідність введення санкцій проти російського експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні. Це стосується перш за все російського зерна та інших продовольчих товарів.

«Ми все ще просимо поширити на російське зерно та  продовольчі товари європейські санкції. Латвія Ухвалила національне законодавство, яке захищає нас  від російського імпорту до Латвійської Республіки. Це не вражає транзит до третіх країн, у тому числі до інших країн ЄС.  Але з минулого четверга наш парламент (Латвії- ред.) ухвалив заборону на російське зерно та на імпорт продовольства в Латвійську Республіку», – зазначив латвійський чиновник.

Латвія, яка вже заборонила імпорт російського зерна, вважає, що такі санкції будуть допомагати підтримувати Україну, а не допомагати росії у веденні війни. Краузе наголосив, що його країна уже ухвалила національне законодавство для захисту від російського імпорту, і ця дія не впливає на транзит до інших країн ЄС.

 «І таким чином ми підтримаємо Україну, а не допомагатиме росії  підгодовувати її машину війни», – зазначив міністр.

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