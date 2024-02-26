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  1. В Україні

Нацбанк адаптував нормативно-правову базу до нових законів про фінпослуги

12:02, 26 лютого 2024
За словами заступниці голови НБУ, правила з одного боку стають жорсткішими, а з іншого – створюють нові можливості для зростання ринку.
Нацбанк адаптував нормативно-правову базу до нових законів про фінпослуги
Джерело фото: bank.gov.ua
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Національний банк України завершив розроблення та затвердив ключові нормативно-правові акти з регулювання ринку фінансових послуг відповідно до нових Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», «Про страхування» і «Про кредитні спілки».

Як пояснили у пресслужбі НБУ, нові нормативно правові акти врегульовують основні питання роботи небанківських фінансових установ відповідно до оновленого законодавства, включаючи вимоги до капіталу та інших пруденційних нормативів, вимоги до управління ризиками, системи внутрішнього контролю та корпоративного управління.

У НБУ зазначають, що проєкти до їхнього затвердження обговорювалися з ринком шляхом оприлюднення на сторінках офіційного інтернет-представництва НБУ, а також під час зустрічей і круглих столів за участю фахівців профільних департаментів Нацбанку.

Більшість положень нових законів введено в дію з 1 січня 2024 року. Водночас учасники небанківського фінансового ринку мають піврічний перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог.

«Правила для небанківських надавачів фінансових послуг, з одного боку, стають жорсткішими, а з іншого, – створюють нові можливості для зростання ринку», – прокоментувала перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Оновлені нормативні документи Національного банку та актуальні роз’яснення можна переглянути тут.

Також ми писали, що Нацбанк пропонує зміни до правил використання та розкриття банківської таємниці.

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НБУ

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