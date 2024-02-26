Нацбанк адаптировал нормативно-правовую базу к новым законам о финуслугах

По словам заместительницы главы НБУ, правила с одной стороны, ужесточаются, а с другой – создают новые возможности для роста рынка.

Источник фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины завершил разработку и утвердил ключевые нормативно-правовые акты по регулированию рынка финансовых услуг в соответствии с новыми Законами Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «О страховании» и «О кредитных союзах».

Как пояснили в пресс-службе НБУ, новые нормативно-правовые акты урегулируют основные вопросы работы небанковских финансовых учреждений в соответствии с обновленным законодательством, включая требования к капиталу и другим пруденциальным нормативам, требования к управлению рисками, системе внутреннего контроля и корпоративному управлению.

В НБУ отмечают, что проекты до их утверждения обсуждались с рынком путем обнародования на страницах официального интернет-представительства НБУ, а также во время встреч и круглых столов с участием специалистов профильных департаментов Нацбанка.

Большинство положений новых законов введено в действие с 1 января 2024 года. В то же время, участники небанковского финансового рынка имеют полугодовой переходный период для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

«Правила для небанковских предоставлятелей финансовых услуг, с одной стороны, ужесточаются, а с другой – создают новые возможности для роста рынка», – прокомментировала первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова.

Обновленные нормативные документы Национального банка и актуальные разъяснения можно посмотреть здесь.

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