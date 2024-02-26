У Києві увімкнули сирени: що сталося

Повітряна тривога не була оголошена, а сигнал був лише тестовим.

У Києві місцеві мешканці чули сигнал сирени, проте повітряна тривога оголошена не була. Як повідомили в КМДА, причина – проведення технічних робіт з обслуговування системи оповіщення.

Міська влада нагадує всім мешканцям столиці, що для отримання актуальної інформації про оголошення та припинення тривоги можна користуватися офіційним Telegram-каналом КМДА та мобільним додатком «Київ Цифровий».

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