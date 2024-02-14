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Совершил ложный вызов полиции и предлагал взятку правоохранителю: как наказали жителя Хмельницкой области

20:49, 14 февраля 2024
Мужчина предлагал взятку патрульному, а когда тот отказался – положил деньги ему в карман.
Совершил ложный вызов полиции и предлагал взятку правоохранителю: как наказали жителя Хмельницкой области
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Жителя Каменец-Подольского района, который предлагал и предоставил тысячу гривен неправомерной выгоды полицейскому, Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области оштрафовал на 17000 гривен.

Как установил суд, вечером 27 августа 2023 года патрульная полиция приехала по вызову о драке в с. Чагаровка Каменец-Подольского района. В ходе проверки сообщения правоохранители выяснили, что 50-летний местный совершил заведомо ложный вызов полиции. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Полицейские начали составлять по нему протокол об административном правонарушении по статье 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб влечет наложение штрафа от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 – 3400 грн).

Правонарушитель решил решить вопрос о непривлечении его к админответственности, предложив патрульному 1000 грн неправомерной выгоды. Когда тот отказался и предупредил об уголовной ответственности за это, мужчина положил ему деньги в карман.

В суде обвиняемый в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины) свою вину признал и искренне раскаялся.

Признание вины и искреннее раскаяние суд учел как обстоятельства, смягчающие наказание обвиняемого. Отягчающие обстоятельства – не установил.

«Судом установлено, что он искренне раскаялся в содеянном, на учете у врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, поэтому суд, учитывая требования ст. 65, ст. 66 УК Украины считает возможным назначить обвиняемому наказание в пределах санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 369 УК Украины, в виде штрафа», – говорится в приговоре суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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