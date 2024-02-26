Польські фермери паралізували кордон: у чергах стоять близько 2500 тисяч вантажівок

Польські фермери заблокували рух вантажівок на шести пунктах пропуску з Україною.

Джерело фото: Associated Press

Фермери з Польщі продовжують свою блокаду на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною, що призвело до утворення черг з 2500 вантажівок. Найбільше проблем мають транспортні засоби, які мають намір перетнути кордон із України у Польщу.

Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у ході телемарафону. За його словами, блокування триває на шести напрямках, зокрема через пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". У межах Польщі утворилися черги на 2500 вантажівок. Проте, автомобілі та автобуси можуть перетинати кордон без перешкод.

"Якщо говорити про останній напрямок, то тут перетинає кордон найменша кількість вантажівок. За минулу добу в бік України прослідували десь 50 вантажівок. Натомість за останні дні польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу на цьому напрямку. І власне показники перетину кордону з України в Польщу залишаються нульовими", - додав Демченко.

"Загалом за годину польські фермери пропускають на кожному з напрямків по кілька вантажівок, які слідкують з Польщі та в Польщу. Але більше вони блокують рух для вантажівок, які слідують саме з України на територію цієї країни", - підкреслив Демченко.

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