Блокада поляками украинской границы: к фермерам присоединятся перевозчики

В Польше планируют ужесточить блокаду границы с Украиной.

С 1 марта к протестам польских фермеров на границе с Украиной планируют присоединиться перевозчики. Об этом сообщило издание RFM24.

Источник отмечает, что ряд перевозчиков из Люблинского и Подкарпатского регионов хотят снова заблокировать переходы в Гребенное, Дорогусское и Корчево. Также протест может затронуть переправу в Медице.

«Перевозчики жалуются, что украинцы вытесняют их с рынка. С ноября 2023 года требуют восстановить для перевозчиков из Украины обязанность иметь разрешительные документы», — говорится в сообщении.

Ранее Украина разработала и предлагает Польше план деблокады границы – «План взаимопонимания», состоящий из пяти шагов.

Добавим, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 23 февраля сообщила, что в рамках программы Евросоюза польским фермерам будет предоставлен первый транш в размере 1,4 млрд евро, чтобы помочь им модернизировать свою продукцию и выйти на новые рынки. Эти деньги будут доступны в скором времени. А также «будет еще».

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