Еврокомиссия высвободит для Польши 137 млрд евро, заблокированные из-за проблем с давлением на судей, и предоставит польским фермерам 1,4 млрд евро поддержки, – Урсула фон дер Ляйен

«Мы поражены усилиями Польши по восстановлению верховенства права и разблокируем для нее 137 млрд евро из фондов, заблокированных из-за проблем с независимостью судей», - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 23 февраля сообщила, что в рамках программы Евросоюза польским фермерам будет предоставлен первый транш в размере 1,4 млрд евро, чтобы помочь им модернизировать свою продукцию и выйти на новые рынки. Эти деньги будут доступны в скором времени. А также «будет еще».

Кроме того, она заявила, что Еврокомиссия поддерживает увеличение украинского экспорта через Черное море в мир, чтобы разгрузить границу.

Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия на следующей неделе начнет разблокировку выплат в размере 137 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Польши, которые были заморожены из-за проблем с верховенством права и независимостью судей.

«На нас поражают усилия Польши по восстановлению верховенства права как основы общества.

Эти усилия имеют решающее значение.

На следующей неделе Еврокомиссия представит решение о выделении из фондов ЕС в 137 миллиардов евро для Польши», - написала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» описывала, как в Польше оказывается давление на судей.

Напомним также, что 21 февраля Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен неожиданно заявила, что рамка для переговоров о вступлении Украины в ЕС не будет готова к европейским выборам, которые пройдут в начале июня. В Украине ожидают эту рамку в марте 2024 года.

Автор: Наталья Мамченко

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