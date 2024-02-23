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Повреждение железнодорожных вагонов с рапсом на границе: посольство Украины в Польше отправило ноту

17:00, 23 февраля 2024
Украина требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем.
Повреждение железнодорожных вагонов с рапсом на границе: посольство Украины в Польше отправило ноту
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», утром 23 февраля неизвестные открыли украинские зерновозы на железнодорожной станции «Дорогуск» в Польше, из-за чего на землю высыпавшийся украинский рапс везли транзитом в Гамбург в Германии.

Посольство Украины в Польше направило официальную ноту в польские органы власти из-за поврежденных грузовых железнодорожных вагонов и испорчен украинский рапс. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

По словам посла, Украина требует найти и привлечь виновных к ответственности, а также не допустить подобных инцидентов в будущем.

«Безнаказанность неприемлема. Преступники, презирающие и уничтожающие чужое имущество, должны предстать перед законом. Правовое государство, которым является Польша, должно действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно», - подчеркнул Зварич.

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