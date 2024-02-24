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  1. В мире

Большинство немцев поддерживают наращивание поставок оружия Украине

07:00, 24 февраля 2024
Немцы требуют больше военной помощи для Украины.
Большинство немцев поддерживают наращивание поставок оружия Украине
Источник фото: ukrinform
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Согласно результатам опроса ZDF Politbarometer, количество немцев, которые считают, что Европа должна увеличить поставки оружия и боеприпасов для Украины, выросло по сравнению с январем. Это изменение свидетельствует о растущей поддержке военной помощи Украине среди немецкого населения. Через два года после агрессивной атаки России на Украину, подавляющее большинство немцев выступает за увеличение поставок оружия и боеприпасов в Украину.

По результатам опроса, 62% немцев поддерживают идею европейской военной помощи Украине, по сравнению с 51% в январе. Между тем, 32% опрошенных выступают против этой идеи, что меньше, чем в январе, когда таких было 42%.

По результатам опроса, взгляды немцев по вопросу отказа Украины от оккупированных Россией территорий разделились: 43% поддерживают эту идею, а 44% считают, что Украина должна продолжать бороться за освобождение этих территорий.

46% опрошенных опасаются, что россия может напасть на другие страны, тогда как 45% считают, что война останется ограниченной только Украиной.

Опрос проводился с 20 по 22 февраля методом телефонного интервью с участием 1294 респондентов.

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