Справка «Данные для декларации»: в реестр внесли данные о доходах за IV квартал 2023 года

Налоговая служба внесла данные о доходах граждан за последний квартал прошлого года.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что с 20 февраля уже можно сформировать справку «Данные для декларации» в Реестре деклараций с данными о доходах из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков (ГРФЛ) за весь 2023 год. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

«Если вы сформировали справку «Данные для декларации» раньше, то повторно ее сформировать технически невозможно. Советуем обратиться в учреждение, от которого вы получали доходы для получения этой информации или самостоятельно получить такие данные в электронном кабинете налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы Украины», - говорится в сообщении

В НАПК напомнили, что ранее сообщалось о возможном отображении неполной информации о доходах при формировании справки «Данные для декларации» в Реестре деклараций за 2023 год. В соответствии с налоговым законодательством такая информация вносится в отчет по форме 4-ДФ в течение 50 дней после окончания IV квартала 2023 года, то есть не ранее 20 февраля 2024 года.

В НАПК напомнили, что для упрощения процесса заполнения декларации разработали функцию «Данные для декларации» в Реестре деклараций.

С помощью этой функции по инициативе декларанта на стадии создания черновика декларации НАПК собирает и передает декларанту в его личный кабинет Реестра деклараций информацию (в виде, адаптированном к форме декларации) об имеющихся у него активах, сведения о которых содержатся в реестрах и базах данных, которыми в НАПК является автоматизированный обмен.

Также в ведомстве рекомендуют при заполнении декларации использовать рекомендации НАПК, размещенные в Базе знаний.

С видеоразъяснениями до заполнения каждого раздела декларации можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что НАПК разграничило ложь в декларациях и «ошибку»: если чиновник предоставил неверные данные менее чем на 302 тысячи грн, ему не будет угрожать наказание.

Также Александр Новиков заявил, что только 30% чиновников заполнили декларации правильно и получат «подарок под елку».

Кроме того, НАПК сообщило, что будут автоматизированно проверяться декларации, имеющие наименьший показатель рейтинга риска и содержащие данные, которые могут быть проверены автоматизированно.

Еще мы писали, что в НАПК разъяснили, как разобраться с тем, что сказано в справке по результатам автоматизированной проверки декларации.

Добавим, НАПК прогнозирует, что новые подходы к проверке деклараций увеличат количество чиновников, привлеченных к ответственности.

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