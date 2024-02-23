Платежная система Google Pay прекратит работу в США с июня: что известно

В настоящее время Google сосредотачивается на Google Wallet, который уже имеет больше пользователей в 180 странах мира.

Компания Google объявила о закрытии платежной системы Google Pay в Соединенных Штатах Америки с 4 июня 2024 г. для упрощения своих платежных приложений. Об этом сообщает Google.

Google Pay будет доступен только в Сингапуре и Индии из-за особых потребностей этих стран.

В настоящее время Google сосредотачивается на Google Wallet, который уже имеет больше пользователей в 180 странах мира.

Отличием Google Wallet от Google Pay является международная поддержка, а также хранение информации о проездных на транспорте, государственных удостоверениях, водительских правах и виртуальных ключах к автомобилям.

Так, в рамках закрытия Google Pay будут прекращены пиринговые платежи, управление балансом и поиск предложений и сделок. Пользователи смогут перевести баланс с Google Pay на банковский счет после 4 июня 2024 г. с помощью веб-сайта Google Pay.

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