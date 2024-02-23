Делегация во главе с премьером Шмыгалем прибудет на польско-украинскую границу, — Зеленский

Группа украинских министров во главе с премьером 23 февраля будет на границе с Польшей.

В пятницу, 23 февраля, премьер-министр Денис Шмыгаль и профильные министры прибудут на границу Украины с Польшей. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен во Львове.

«Наш Премьер-министр вместе с соответствующими министрами, работающими над вопросом экспорта, импорта, товарооборота между теми или иными государствами, отвечающими за логистику, за инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, руководители пограничной службы – эта группа во главе с Премьер-министром. министром сегодня будет на границе с Польшей», - отметил глава государства.

Владимир Зеленский добавил, «будут ли польские коллеги – это их личное решение, завтра мы не можем быть. Завтра у нас два года этой борьбы, два года войны».

«Я не к тому, что нам кто-то предлагал завтра. Мы сказали это открыто, что мы готовы с предложениями, решениями, шагами навстречу. Мы будем готовы к 24 (февралю – ред.) быть на границе. И польская сторона будет или не будет, мне это неизвестно. То, что мы говорим, мы обычно стараемся делать», – подчеркнул Президент.

Также он поблагодарил украинских фермеров, которые «понимают, что такое государство во время войны, что они самостоятельно ничего не блокируют, несмотря на то, что их продукты питания не едут сегодня польским путем и не на польский рынок, хочу отметить, блокируются продукты, которые идут транзитом, очень важно».

Президент выразил благодарность польским соседям за все, что они делали с начала российского вторжения в Украину.

«Для нас важно сохранить наши отношения, но также сохранить правду. Очень важно. Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы обнаружили новые пути. Но когда мы говорим о транзите, это немного вне европейского законодательства. Поэтому мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос», – подчеркнул Президент.

Как известно, Владимир Зеленский обратился к полякам и призвал Анджея Дуду и Дональда Туска приехать к границе для решения зерновой блокады, сложившейся из-за протестов польских фермеров.

Анджей Дуда поддерживает идею провести правительственную встречу на границе. Однако премьер Дональд Туск отверг предложение Владимира Зеленского.

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