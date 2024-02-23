Делегація на чолі із прем'єром Шмигалем прибуде на польсько-український кордон, — Зеленський

Група українських міністрів на чолі з премʼєром 23 лютого буде на кордоні з Польщею.

У п’ятницю, 23 лютого, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і профільні міністри прибудуть на кордон України з Польщею. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Львові.

«Наш Прем’єр-міністр разом з відповідними міністрами, які працюють над питанням експорту, імпорту, товарообігу між тими чи іншими державами, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби - ця група на чолі з Прем’єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею», - зазначив глава держави.

Володимир Зеленський додав, «чи будуть польські колеги — це їх особисте рішення, завтра ми не можемо бути. Завтра у нас два роки цієї боротьби, два роки війни».

«Я не до того, що нам хтось пропонував завтра. Ми сказали це відкрито, що ми готові з пропозиціями, з рішеннями, з кроками назустріч. Ми будемо готові до 24 (лютого - ред.) бути на кордоні. І польська сторона буде чи не буде — мені це невідомо. Те, що ми кажемо, ми зазвичай намагаємося робити», - підкреслив Президент.

Також він подякував українським фермерам, які «розуміють, що таке держава в час війни, що вони самостійно нічого не блокують, незважаючи на те, що їх продукти харчування не їдуть сьогодні польським шляхом і не на польський ринок, хочу зазначити, блокуються продукти, які ідуть транзитом, дуже важливо».

Президент висловив також вдячність польським сусідам за все, що вони робили з початку російського вторгнення в Україну.

«Для нас важливо зберегти наші відносини, але також і зберегти правду. Дуже важливо. Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трішки поза європейським законодавством. Тому ми готові й будемо робити все, щоб вирішити це питання», - підкреслив Президент.

Як відомо, Володимир Зеленський звернувся до поляків і закликав Анджея Дуду й Дональда Туска приїхати до кордону для вирішення зернової блокади, що склалася через протести польських фермерів.

Анджей Дуда підтримує ідею провести урядову зустріч на кордоні. Однак прем'єр Дональд Туск відхилив пропозицію Володимира Зеленського.

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