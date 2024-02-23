Мужчина избил женщину-адвоката, защищавшую его экс-супругу, - Верховный Суд отменил определение апелляции, подтвердившей оправдательный приговор

Суд первой инстанции в оправдательном приговоре отметил, что действия потерпевшей адвоката во время инкриминированных обвиняемого событий вблизи детсада выходили за пределы предоставления ею правовой помощи бывшей жене обвиняемого, - что решил Верховный Суд

Источник фото: unba.org.ua

Мотивом совершения преступления по ст. 398 УК, предусматривающей ответственность за умышленное причинение адвокату телесных повреждений в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи, может быть желание прекратить определенные действия защитника или представителя лица или месть за их деятельность.

При этом субъективная сторона состава этого преступления не связана с точной осведомленностью виновного с содержанием тех полномочий, которые в данный момент исполняет потерпевший. Достаточно, чтобы виновный отдавал себе отчет в том, что защитник или представитель лица осуществляет свою деятельность. Об этом указал Верховный Суд, который 18 января 2024 года коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел дело №361/794/21.

История дела

Органом досудебного расследования мужчина обвинялся в том, что он 26 октября 2018 года, находясь вблизи дошкольного детского учреждения «Мандаринка», где также находилась адвокат, оказывавшая правовую помощь бывшей жене обвиняемого, реализуя свой умысел, направленный на причинение женщине физического и морального вреда как адвокату, осуществляющему деятельность, связанную с оказанием правовой помощи, нанес ей один удар кулаком правой руки в лицо, от которого у пострадавшей с головы взлетела шляпа, после чего сразу нанес ей и второй удар правой рукой в лицо.

Затем мужчина пытался сесть в автомобиль, в котором уже находилась его экс-супруга и его малолетний ребенок, однако адвокат помешала ему это сделать, и мужчина нанес ей еще один удар ладонью правой руки в лицо, а затем один удар локтем в участок грудной клетки, один удар кулаком в левую часть туловища сбоку.

Кроме того, мужчина, находясь внутри автомобиля такси и достоверно зная, что потерпевшая является адвокатом – представителем его бывшей жены, и будучи недовольным ее деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи, находясь на переднем сиденье автомобиля такси, нанес последний один удар кулаком правой руки в нос.

В целом, как констатировали правоохранители, своими умышленными действиями мужчина нанес адвокату легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья, в виде сотрясения головного мозга и легкие телесные повреждения в виде подкожной гематомы на левой боковой поверхности грудной клетки в проекции 6-8.

Броварской горрайонный суд Киевской области 27 июня 2022 признал этого мужчину невиновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 398 УК Украины и оправдал его на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК в связи с тем, что прокурор не доказал наличие в деянии обвиняемого состава уголовного правонарушения.

Киевский апелляционный суд 29 мая 2023 года местный суд изменил, исключил ссылку на недоказанность причинения им потерпевшей легких телесных повреждений. В остальном оправдательный приговор оставил без изменений.

В кассационных жалобах прокуроров и потерпевшей поднимается вопрос об отмене определения апелляционного суда.

Мотивы Верховного Суда

Коллегия судей пришла к выводу, что жалоба подлежит удовлетворению ввиду следующего.

Частью 2 ст. 398 УК установлена ответственность за умышленное причинение защитнику или представителю лица или их близким родственникам легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с деятельностью, связанной с оказанием правовой помощи.

Оправдывая мужчину в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 398 УК Украины, суд первой инстанции в приговоре отметил, что действия потерпевшей как адвоката во время инкриминированных обвиняемому событий вблизи дошкольного детского учреждения «Мандаринка» выходили за пределы предоставления ею правовой помощи бывшей жене обвиняемого согласно условиям заключенного между ними договора о предоставлении такой помощи. Также по результатам исследования и оценки доказательств суд пришел к выводу, что надлежащими и допустимыми доказательствами не доказано нанесение обвиняемым легких телесных повреждений потерпевшей.

По результатам апелляционного разбирательства, в ходе которого с участием обеих сторон уголовного производства было проведено частичное судебное следствие и повторно исследованы доказательства, суд апелляционной инстанции с приведением в своем определении подробных мотивов, с которыми согласна также коллегия судей кассационного суда, признал ошибочными выводы об отсутствии надлежащих и допустимых доказательств причинения легких телесных повреждений потерпевшей.

В то же время, несмотря на установление факта причинения обвиняемым таких телесных повреждений потерпевшей, апелляционный суд решил, что их получение не связано с деятельностью по оказанию последней правовой помощи бывшей жене во время инкриминируемых ему событий вблизи дошкольного учреждения «Мандаринка».

В частности, отметил, что тот факт, что адвокат на основании надлежаще оформленных документов во время конфликта с мужем представляла интересы его жены, не опровергает того обстоятельства, что применение ею физического воздействия с целью воспрепятствовать его действиям, направленным на общение с бывшей женой и ребенком вопреки желанию последних, не является видом правовой помощи.

Коллегия судей кассационного суда не согласна с выводами суда апелляционной инстанции о том, что при установленных в этом уголовном производстве фактических обстоятельств действия адвоката выходили за пределы объема услуг в рамках предоставления правовой помощи.

Так, из материалов уголовного производства усматривается, что судами предыдущих инстанций достоверно установлен факт осведомленности обвиняемого с тем, что потерпевшая является адвокатом и оказывает правовую помощь его бывшей жене.

Мотивом совершения преступления, предусмотренного ст. 398 УК Украины может быть желание прекратить определенные действия защитника или представителя лица или месть за их деятельность. При этом субъективная сторона состава этого преступления не связана с точной осведомленностью виновного с содержанием тех полномочий, которые в данный момент исполняет потерпевший. Достаточно, чтобы виновный отдавал себе отчет в том, что защитник или представитель лица осуществляет свою деятельность.

Согласно Решению Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2009 года № 23-рп/2009 по делу по конституционному обращению относительно официального толкования положений статьи 59 Конституции Украины (дело о праве на правовую помощь) правовая помощь многоаспектна, различна по содержанию, объему и формам и может включать консультации, разъяснение, составление исков и обращений, справок, заявлений, жалоб, осуществление представительства, в том числе в судах и других государственных органах, защиту от обвинения и т.п. Выбор формы и субъекта предоставления такой помощи зависит от воли лица, желающего его получить. Конституционное право каждого на правовую помощь по сути своей является гарантией реализации, защиты и охраны других прав и свобод человека и гражданина, и в этом заключается его социальная значимость. Среди функций такого права в обществе следует отдельно выделить превентивную, которая не только способствует правомерному осуществлению лицом своих прав и свобод, но и прежде всего направлена на предупреждение возможных нарушений или незаконных ограничений прав и свобод человека и гражданина со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и должностных лиц, физических либо юридических лиц.

Предоставляя правовую оценку действиям обвиняемого, суд апелляционной инстанции не учел многоаспектность содержания правовой помощи, что привело к неправильному применению им закона Украины об уголовной ответственности из-за неприменения закона, подлежащего применению.

Поэтому определение апелляционного суда подлежит отмене с назначением нового рассмотрения в суде апелляционной инстанции, во время которого необходимо учесть вышеизложенное и принять законное и обоснованное судебное решение.

Автор: Наталья Мамченко

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