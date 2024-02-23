Платіжна система Google Pay припинить роботу в США з червня: що відомо

Наразі Google зосереджується на Google Wallet, який вже має значно більше користувачів в 180 країнах світу.

Компанія Google оголосила про закриття платіжної системи Google Pay в Сполучених Штатах Америки з 4 червня 2024 року для спрощення своїх платіжних додатків. Про це повідомляє Google.

Google Pay буде доступний лише в Сінгапурі та Індії через особливі потреби цих країн.

Наразі Google зосереджується на Google Wallet, який вже має значно більше користувачів в 180 країнах світу.

Відмінністю Google Wallet від Google Pay є міжнародна підтримка, а також зберігання інформації про проїзні на транспорт, державні посвідчення, водійські права і віртуальні ключі до автомобілів.

Так, у межах закриття Google Pay будуть припинені пірингові платежі, управління балансом і пошук пропозицій та угод. Користувачі зможуть перевести баланс з Google Pay на банківський рахунок після 4 червня 2024 року за допомогою веб-сайту Google Pay.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.