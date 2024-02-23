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Довідка «Дані для декларації»: в реєстр внесли дані про доходи за ІV квартал 2023 року

16:27, 23 лютого 2024
Податкова служба внесла дані про доходи громадян за останній квартал минулого року.
Довідка «Дані для декларації»: в реєстр внесли дані про доходи за ІV квартал 2023 року
Фото: nazk.gov.ua
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що з 20 лютого вже можливо сформувати довідку «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій з даними про доходи з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (ДРФО) за весь 2023 рік. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

«Якщо ви сформували довідку «Дані для декларації» раніше, то повторно сформувати її технічно неможливо. Радимо звернутися до установи, від якої ви отримували доходи для отримання цієї інформації або самостійно отримати такі дані в електронному кабінеті платника податків на сайті Державної податкової служби України», - сказано у повідомленні

У НАЗК нагадали, що раніше повідомлялося про можливе відображення неповної інформації про доходи при формуванні довідки «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій за 2023 рік. Відповідно до податкового законодавства така інформація вноситься до звіту за формою 4-ДФ протягом 50 днів після закінчення ІV кварталу 2023 року, тобто не раніше 20 лютого 2024 року.

У НАЗК нагадали, що для спрощення процесу заповнення декларації НАЗК розробило функцію «Дані для декларації» в Реєстрі декларацій.

За допомогою цієї функції за ініціативою декларанта на стадії створення чернетки декларації НАЗК збирає та передає декларанту в його особистий кабінет Реєстру декларацій інформацію (у вигляді, адаптованому до форми декларації) про наявні у нього активи, відомості про які містяться в реєстрах і базах даних, з якими у НАЗК є автоматизований обмін.

Також у відомстві рекомендують, при заповненні декларації використовувати рекомендації НАЗК, розміщені в Базі знань.

З відеороз’ясненнями щодо заповнення кожного розділу декларації можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що НАЗК розмежувало брехню в деклараціях та «помилку»: якщо чиновник надав невірні дані менш, ніж на 302 тисячі грн, йому не загрожуватиме покарання.

Також Олександр Новіков заявив, що лише 30% посадовців заповнили декларації правильно і отримають «подарунок під ялинку».

Крім того, НАЗК повідомило, що автоматизовано перевірятимуться декларації, які мають найменший показник рейтингу ризику та містять дані, які можуть бути перевірені автоматизовано.

Додамо, НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності.

Ще ми писали, що у НАЗК роз’яснили, як розібратися з тим, що сказано в довідці за результатами автоматизованої перевірки декларації.

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