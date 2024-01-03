НАЗК прогнозує, що нові підходи до перевірки декларацій збільшать кількість чиновників, притягнутих до відповідальності

Зміна підходів до перевірки декларацій сприятиме більшій ефективності НАЗК, бо до відповідальності будуть притягати більше чиновників.

Джерело фото: НАЗК

У 2024 році фактично кожна декларація – в тій чи іншій формі – потрапить під перевірку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), оскільки НАЗК змінює підходи до їх перевірки. Це збільшить і кількість посадовців, стосовно яких буде рішення про притягнення до відповідальності. Такий прогноз зробив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета» деклараціям посадовців відтепер після автоматичної перевірки будуть присвоювати коефіцієнти ризику, а охоплення повними перевірками буде значно ширшим.

Кожна декларація пройде автоматичну перевірку – звірку з державними реєстрами і базами даних. Потім декларація оцінюється на предмет необгрунтованих активів. Тобто, вона проходить випробовування формулою незаконного збагачення. Якщо розбіжностей і ознак необґрунтованих активів немає, ця декларація вважається такою, що пройшла автоматичну перевірку.

Проте це не означає, що декларація пройшла повну перевірку – вона просто отримає мінімальний коефіцієнт ризику. Після автоматичної перевірки декларант про результат в своєму кабінеті отримує відповідне повідомлення.

Разом з тим, якщо декларація не пройшла автоматичну перевірку, це ще не означає, що декларант нестиме відповідальність. Кожній такій декларації будуть присвоюватися коефіцієнти ризику. Чим вищий коефіцієнт ризику – тим більше шансів, що ця декларація потрапить на повну перевірку.

НАЗК ж, в першу чергу, буде займатися тими деклараціями, які мають вищий коефіцієнт ризику, і звідси й відсоток реагування по деклараціям, щодо яких проведуть повну перевірку, буде набагато вищий, аніж коли у НАЗК застосовували старий підхід.

Втім, успішне проходження автоматичної перевірки зовсім не означає, що НАЗК не зможе повернутися до такої декларації та провести згодом по ній повну перевірку, якщо буде, наприклад, інформація від правоохоронних органів.

«В рейтингу ризикованості декларацій може опинитися, наприклад, одночасно член Уряду і працівник пожежної служби, в якого є, скажімо, три квартири, походження яких він не може пояснити. Тобто, тут посада не є визначальною, а є визначальним саме коефіцієнт ризикованості декларації в частині можливих необгрунтованих активів, які проглядаються в ході аналізу цієї декларації», - зазначив Артем Ситник.

Таким чином, фактично кожна декларація буде охоплена контролем НАЗК. І, як мінімум, вона пройде перевірку через звірку з даними реєстрів державних органів. Потім в залежності від результату ця декларація отримає коефіцієнт ризику.

«Оскільки, в першу чергу, будуть перевірятися декларації з найвищим коефіцієнтом ризику, то ефективність реагування НАЗК – фактичних перевірок, які мають певне продовження у вигляді притягнення до відповідальності, суттєво збільшиться, оскільки ми не просто будемо суцільним порядком перевіряти декларації певних посадовців, а будемо перевіряти декларації, які мають найвищий коефіцієнт ризикованості», - пояснив заступник голови НАЗК.

Нагадаємо, закон у попередній редакції передбачав «обов’язкову повну перевірку» стосовно широкого переліку «високих» посад – Президент, члени Кабміну, парламенту, керівники держорганів тощо, але, виходячи з обмеженого ресурсу НАЗК і величезного масиву декларацій, у НАЗК встигали перевірити лише (умовно) тисячу декларацій.

«В основному, повна перевірка проводилася стосовно одних й тих самих осіб, бо після закінчення кампанії декларування все йшло по колу. Ми починали з Президента і спускалися далі по ієрархії декларантів.

Фактично більше 99% декларацій не були охоплені системним контролем з боку НАЗК. Ці декларації потрапляли у поле зору НАЗК лише після звернення з приводу порушень декларанта (а його декларація могла знаходитися в «нижньому» пулі, до якого ніколи не доходила ця обов’язкова повна перевірка), або після журналістських розслідувань, або матеріалів правоохоронних органів, зокрема НАБУ. Тоді проводилася повна перевірка», - зазначив Артем Ситник.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що НАЗК розмежувало брехню в деклараціях та «помилку»: якщо чиновник надав невірні дані менш, ніж на 302 тисячі грн, йому не загрожуватиме покарання.

Також голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що лише 30% посадовців заповнили декларації правильно і отримають «подарунок під ялинку».

Крім того, НАЗК повідомило, що автоматизовано перевірятимуться декларації, які мають найменший показник рейтингу ризику та містять дані, які можуть бути перевірені автоматизовано.

«Судово-юридична газета» також писала, що у НАЗК роз’яснили, як розібратися з тим, що сказано в довідці за результатами автоматизованої перевірки декларації.

Автор: Наталя Мамченко

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