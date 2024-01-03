Неточні та недостовірні відомості в декларації, — на яку суму чиновник може «помилитися» у своєму майні і не отримати покарання

НАЗК розмежувало брехню в деклараціях та «помилку»: якщо чиновник надав невірні дані менш, ніж на 302 тисячі грн, йому не загрожуватиме покарання.

Джерело фото: bbc.co.uk

Заступник голови НАЗК Артем Ситник пояснив, на яку суму у 2024 році чиновник може помилитися в декларації та при цьому не понести відповідальність.

«Ми розділили поняття неточних даних та недостовірних даних. Це важливий нюанс, який дуже сильно тригерив певних посадовців, особливо – високопосадовців, декларації яких постійно проходили повну перевірку», - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що постійно повну перевірку проходили одні й ті самі декларації, зокрема Президента, членів Кабміну тощо. Але 99% відсотків декларантів НАЗК фактично не перевіряло у повній мірі.

«Раніше ми отримували, умовно, 1 млн декларацій від 800 тисяч декларантів. На той час у законі було поняття «обов’язкової повної перевірки». Це означає, що був перелік «високих» посад – Президент, члени Кабміну, парламенту, керівники держорганів тощо.

Існував перелік посад, які потребують обов’язкової повної перевірки, але виходячи з обмеженого ресурсу НАЗК і того величезного пулу декларацій, ми встигали перевіряти тисячу декларацій.

В основному, це завжди були одні й ті самі особи, ті самі члени парламенту, тому що після закінчення кампанії декларування все це починалося заново. Ми починали з Президента, і спускалися далі по ієрархії декларантів.

Фактично більше 99% декларацій не були охоплені системним контролем з боку НАЗК. Ці декларації потрапляли у поле зору НАЗК лише після того, як були звернення від фізичних або юридичних осіб з приводу порушень декларанта (а його декларація могла знаходитися в «нижньому» пулі, до якого ніколи не доходила ця обов’язкова повна перевірка), або це були журналістські розслідування стосовно конкретного депутата, або матеріали правоохоронних органів, зокрема НАБУ. Тоді проводилася повна перевірка.

Цей підхід мав певні вади. Тому що всі очікували, що перевірятися будуть всі декларації. Але такого ресурсу у НАЗК не було. І тому постійно ми вислуховували критичні зауваження про те, що ми дуже мало перевіряємо декларацій. Адже основна частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив Артем Ситник.

Отже, НАЗК фактично «ходило по колу».

При цьому одні й ті самі високопосадовці повинні були постійно писати пояснення, якщо допускали неточності. «Наприклад, індекс неправильно вказав чи якісь інші неточності, які не впливали на притягнення до відповідальності, але створювали некомфортні умови для декларанта.

Зараз ми розділяємо неточні дані та недостовірні дані.

Неточні дані – це дані, коли розбіжність менше, ніж сума відповідальності. Коли сума розбіжності менше, ніж поріг адміністративної відповідальності, то це дані неточні, і ця декларація може пройти автоматизовану перевірку і ніяких пояснень давати не потрібно. Єдине, що декларант може врахувати ці неточності при заповненні наступних декларацій.

Недостовірні дані – це коли розбіжність перевищує суму порогу притягнення до відповідальності і тоді ми перевіряємо, і в залежності від наявності суб’єктивної, об’єктивної сторони адміністративного чи кримінального правопорушення, ми тоді вже закінчуємо перевірку з відповідним реагуванням», - зазначив Артем Ситник.

Поріг відповідальності складає у 2024 році – 302,8 тисячі грн.

Отже,

Було

Недостовірні відомості – всі відомості, які не відповідають дійсності (дата, кадастровий номер, площа тощо)

Стало

Недостовірні відомості – розбіжності даних у декларації з фактичними даними на понад 100 прожиткових мінімумів на дату подання декларації (для декларацій, що подавалися у 2023 році – 268,4 тис. грн., у 2024 році – 302,8 тисяч грн), а також відомості, які не дають змоги ідентифікувати члена сім’ї чи об’єкт декларування

Неточні відомості – розбіжності до 100 прожиткових мінімумів (тобто, до 302,8 тис. грн в 2024 році) або без грошового вираження

Було

Перевірка декларації виключено уповноваженою особою НАЗК

Стало

Автоматизована перевірка чи уповноваженою особою НАЗК (залежно від показника рейтингу ризику декларації та за умови, що декларація може бути перевірена автоматизовано)

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що НАЗК буде визначати по-новому, які декларації посадовців підлягають повній перевірці – за коефіцієнтами ризику.

Також голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що лише 30% посадовців заповнили декларації правильно і отримають «подарунок під ялинку».

Крім того, НАЗК повідомило, що автоматизовано перевірятимуться декларації, які мають найменший показник рейтингу ризику та містять дані, які можуть бути перевірені автоматизовано.

«Судово-юридична газета» також писала, що у НАЗК роз’яснили, як розібратися з тим, що сказано в довідці за результатами автоматизованої перевірки декларації.

Автор: Наталя Мамченко

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