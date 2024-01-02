У НАЗК роз’яснили, як розібратися що сказано в довідці за результатами автоматизованої перевірки декларації

Встановлення невідповідностей не означає, що зазначені у декларації відомості є неточними, але свідчить про те, що дані у декларації відрізняються від даних реєстрів та баз даних.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Наприкінці 2023 року багато декларантів уже отримали довідку за результатами автоматизованої перевірки декларації.

У такій Довідці відображаються встановлені невідповідності між відомостями у декларації та реєстрах, банках даних. При цьому, встановлення невідповідностей не означає, що зазначені у декларації відомості є неточними, але свідчить про те, що дані у декларації відрізняються від даних реєстрів та баз даних. Окремі невідповідності можуть свідчити взагалі лише про різне написання даних про об’єкт у декларації та в реєстрах.

На цьому наголосили у Національному агентстві з питань запобігання корупції та роз’яснили детальніше, які виявлені невідповідності, вказані у Довідці, можуть свідчити про декларування неточних відомостей:

відомості про об'єкт декларування наявні у реєстрі, але відсутні у декларації

У такому випадку у Довідці вказано «Дані в декларації відсутні». При цьому у Довідці відображаються всі відомості про об'єкт і найменування реєстру чи бази даних, в якій містяться відомості про такий об’єкт.

зазначені у декларації відомості про об'єкт відрізняються від даних в реєстрах

У такому випадку у Довідці буде зазначено розділ декларації та номер об’єкта, щодо якого встановлена невідповідність, а також лише ті відомості про об’єкт, які відрізняються (наприклад, площа об’єкта у декларації - 90 м.кв, а у реєстрі - 95 м.кв.).

Поширеними є випадки встановлених невідповідностей про джерело доходу у випадку спадкування, укладення договору купівлі-продажу, коли вказується прізвище нотаріуса або Регіональний сервісний центр МВС, в якому здійснювалась постановка на облік транспортного засобу, замість особи, яка є реальним джерелом доходу. У таких випадках слід враховувати дані про джерело доходу, вказані у правовстановлюючих документах.

Крім того, порівняння даних декларації та реєстрів може не враховувати всіх правових позицій НАЗК з питань декларування. Наприклад, у Єдиному державному демографічному реєстрі наявні відомості про декілька чинних паспортів громадянина України для виїзду за кордон (написання прізвища імені в них однакове). За правилами декларування ви можете вказати один із паспортів, але за результатами порівняння даних у Довідці будуть відображені відомості про всі чинні паспорти, при цьому стосовно таких даних буде вказано, що “Дані в декларації відсутні”. Рекомендуємо, при заповненні декларації використовувати рекомендації НАЗК, розміщені в Базі знань.

При цьому, у НАЗК звертають увагу, що відомості в реєстрах можуть бути неактуальними, тому рекомендують вжити заходи до їх актуалізації. Одна із цілей автоматизованої перевірки декларації - сприяння «чистоті» даних в реєстрах, забезпечення їх інтероперабельності (можливості порівняння). Надалі це сприятиме коректному перенесенню даних безпосередньо у чернетку декларації.

Деякі зазначені у Довідці невідповідності можуть свідчити виключно про те, що порівняння даних декларації і реєстрів показало, що відомості, зазначені у декларації відсутні у реєстрах, до яких НАЗК має автоматизований доступ. Як правило це:

відомості про отримані доходи, що не підлягають оподаткуванню, або відомості про які з інших причин відсутні у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

об’єкти нерухомості, право на які набуто до 2013 року;

об’єкти, що перебувають на праві володіння чи користування.

У цьому випадку у Довідці буде вказано “Дані в реєстрі відсутні”. Це не означатиме, що дані, вказані у декларації, є неточними. Рекомендуємо вказувати у декларації відомості з правовстановлюючих та інших документів про об’єкт декларування, а також, за потреби, вжити заходів щодо актуалізації даних в реєстрах.

Які зазначені у Довідці невідповідності взагалі не є помилкою і тим більше неточними відомостями, а пов’язані виключно з особливостями зазначення окремих відомостей у реєстрах? Йдеться про:

різне написання відомостей про адреси розміщення об’єктів (назви вулиць, населених пунктів тощо), наприклад, вул. Макаренко - вулиця Макаренка, м. Київ - місто Київ, вулиця Тараса Шевченка - вулиця Шевченка Тараса;

різне написання марок та моделей автомобілей, пробілів між буквами та цифрами, наприклад, Mazda CX - 5, Mazda CX-5 або Мазда СХ-5;

використання різних символів у назвах юридичних осіб, наприклад Товариство з обмеженою відповідальністю “Промінь” та Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь», одинарні чи подвійні лапки).

НАЗК працюватиме над удосконаленням механізму автоматизованої перевірки задля мінімізації ідентифікації невідповідностей, які зумовлені виключно особливостями зазначення даних у реєстрах, базах даних.

Як у Довідці вираховується розмір виявлених невідповідностей?

якщо за результатами порівняння даних встановлена невідповідність у грошовому вираженні, то по кожному об'єкту вираховується різниця між даними, вказаними у декларації й даними реєстру; під кожним розділом декларації формується висновок, у якому зазначається сума встановлених у всьому розділі невідповідностей, які мають грошове вираження; всі суми виявлених у розділах декларації невідповідностей сумуються та зазначаються у висновку Довідки однією загальною сумою.

У Довідці також за наявності підстав можуть вказуватись застереження до розділів про банківські установи, фінансові зобов’язання, правочини та видатки.

Висновки про відсутність ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів ґрунтуються виключно на результатах застосування механізму автоматизованої перевірки та не перешкоджають вжиттю інших заходів фінансового контролю з встановлення ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів декларанта за наявності підстав.

«Звертаємо увагу, що Довідка за результатами автоматизованої перевірки не дає підстав для подання виправленої декларації, та може бути використана при заповненні декларацій наступних періодів або виправлення даних в реєстрах (якщо вони виявились не актуальними).

Наголошуємо, що наявність Довідки не виключає проведення повної перевірки декларації, у разі наявності у НАЗК інформації про можливе недекларування активів, ознак незаконного збагачення, необґрунтованість активів, а також не виключає проведення моніторингу способу життя декларанта за наявності підстав, визначених законом» - підкреслили у НАЗК.

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