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Коли ФОПам 1-3 груп сплачувати податки та подавати звіти: календар на 2024 рік

13:41, 2 січня 2024
Графік сплати податків фізосіб-підприємців: як, за що і коли сплачувати та звітувати у 2024 році.
Коли ФОПам 1-3 груп сплачувати податки та подавати звіти: календар на 2024 рік
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Фізособам-підприємцям нагадали основні ставки податків, коли їх сплачувати та як про це звітувати у 2024 році.

Єдиний податок

Термін сплати єдиного податку для першої та другої груп ФОП – до 20 числа поточного місяця авансом (наприклад, за січень в січні). Якщо крайній термін — це святковий або вихідний день, то сплатити потрібно напередодні (в останній будній день).

Звіт за єдиним податком потрібно подати протягом 60 днів після закінчення року. У 2024 році звіт за 2023 рік необхідно подати до 29 лютого 2024 року, а за 2024 рік — не пізніше 1 березня 2025 року.

Сплатити єдиний податок для першої та другої групи ФОП у 2024 році необхідно у терміни:

  • січень — 19.01;
  • лютий — 20.02;
  • березень — 20.03;
  • квітень — 19.04;
  • травень — 20.05;
  • червень — 20.06;
  • липень — 19.07;
  • серпень — 20.08;
  • вересень — 20.09;
  • жовтень — 18.10;
  • листопад — 20.11;
  • грудень — 20.12.

Третій групі ФОП подати звіт за четвертий квартал 2023 року потрібно до 9 лютого, а сплатити – до 20 лютого 2024 року.

Крайні терміни звітів та сплати єдиного податку для третьої групи ФОП у 2024 році:

  • I квартал — звіт: 10 травня, сплата: 20 травня;
  • II квартал — звіт: 9 серпня, сплата: 19 серпня;
  • III квартал — звіт: 11 листопада, сплата: 21 листопада;
  • IV квартал — звіт: 10 лютого, сплата: 20 лютого.

Єдиний соціальний внесок

Перша та друга група ФОП сплачують ЄСВ щомісяця авансом не пізніше 20 числа. ФОПи третьої групи сплачують ЄСВ щоквартально, до 20 числа наступного за звітним кварталом місяця.

У 2024 році крайні квартальні терміни сплати ЄСВ:

  • 19 квітня — I квартал;
  • 19 липня — II квартал;
  • 19 жовтня — III квартал;
  • 19 січня 2025 року — IV квартал.

ФОПи третьої групи за 2023 рік мають подати звіт до 9 лютого, разом зі звітом по ЄП.

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