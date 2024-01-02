Коли ФОПам 1-3 груп сплачувати податки та подавати звіти: календар на 2024 рік

Фізособам-підприємцям нагадали основні ставки податків, коли їх сплачувати та як про це звітувати у 2024 році.
Єдиний податок
Термін сплати єдиного податку для першої та другої груп ФОП – до 20 числа поточного місяця авансом (наприклад, за січень в січні). Якщо крайній термін — це святковий або вихідний день, то сплатити потрібно напередодні (в останній будній день).
Звіт за єдиним податком потрібно подати протягом 60 днів після закінчення року. У 2024 році звіт за 2023 рік необхідно подати до 29 лютого 2024 року, а за 2024 рік — не пізніше 1 березня 2025 року.
Сплатити єдиний податок для першої та другої групи ФОП у 2024 році необхідно у терміни:
- січень — 19.01;
- лютий — 20.02;
- березень — 20.03;
- квітень — 19.04;
- травень — 20.05;
- червень — 20.06;
- липень — 19.07;
- серпень — 20.08;
- вересень — 20.09;
- жовтень — 18.10;
- листопад — 20.11;
- грудень — 20.12.
Третій групі ФОП подати звіт за четвертий квартал 2023 року потрібно до 9 лютого, а сплатити – до 20 лютого 2024 року.
Крайні терміни звітів та сплати єдиного податку для третьої групи ФОП у 2024 році:
- I квартал — звіт: 10 травня, сплата: 20 травня;
- II квартал — звіт: 9 серпня, сплата: 19 серпня;
- III квартал — звіт: 11 листопада, сплата: 21 листопада;
- IV квартал — звіт: 10 лютого, сплата: 20 лютого.
Єдиний соціальний внесок
Перша та друга група ФОП сплачують ЄСВ щомісяця авансом не пізніше 20 числа. ФОПи третьої групи сплачують ЄСВ щоквартально, до 20 числа наступного за звітним кварталом місяця.
У 2024 році крайні квартальні терміни сплати ЄСВ:
- 19 квітня — I квартал;
- 19 липня — II квартал;
- 19 жовтня — III квартал;
- 19 січня 2025 року — IV квартал.
ФОПи третьої групи за 2023 рік мають подати звіт до 9 лютого, разом зі звітом по ЄП.
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