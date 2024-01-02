Новий рік і нові тарифи: скільки платитимуть українці за комуналку

Серед ключових нововведень 2024 року, які стосуються кожного – нові тарифи.

З 1 січня 2024 року в Україні відбулися зміни в комунальних тарифах, – повідомляє dev.ua.

Ціна на природний газ для побутових споживачів, які отримують послуги від «Нафтогазу», залишиться на рівні 7,96 гривень за кубометр. Ціни на газ від інших постачальників коливатимуться у межах 7,7-9,9 гривень за кубометр.

Тарифи на водопостачання залишаться без змін.

Ціна за спожиту електроенергію залишиться на попередньому рівні 2,64 гривень за кіловат-годину.

На початку грудня НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) затвердила підвищення тарифів на послуги з передачі електроенергії Національному енергетичному корпоративному управлінню «Укренерго». Відтепер тариф становитиме 528,57 гривень за мегават-годину, що відповідає підвищенню на 9%.

Також було збільшено тариф на диспетчерське управління на 9,5%, до 104,57 гривень за мегават-годину.

Новим пільговим тарифам для підприємств «зеленої» електрометалургії передбачено зростання на 74%, з 209,42 гривень до 364,7 гривень за мегават-годину.

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