Поліція бере під цілодобову охорону будівлі, які постраждали внаслідок ракетного удару по Харкову

Такі заходи застосовуються з метою уникнення фактів мародерства.

Поліція бере під охорону всі будівлі, які постраждали внаслідок ракетного удару по Харкову. Такі заходи застосовуються з метою уникнення фактів крадіжок.

Біля пошкоджених будинків правоохоронці цілодобово нестимуть службу.

«Попереджаю - всі факти мародерства будуть жорстко каратись в рамках діючого законодавства!», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко у вівторок, 2 січня.

З самого ранку Харків опинився під масованим ракетним ударом рф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.