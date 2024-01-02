Полиция берет под круглосуточную охрану здания, пострадавшие в результате ракетного удара по Харькову

Такие меры применяются во избежание фактов мародерства.

Полиция берет под охрану все здания, которые пострадали в результате ракетного удара по Харькову. Такие меры применяются во избежание фактов краж.

У поврежденных домов правоохранители круглосуточно будут нести службу.

«Предупреждаю – все факты мародерства будут жестко караться в рамках действующего законодательства!», – сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко во вторник, 2 января.

С самого утра Харьков оказался под массированным ракетным ударом рф.

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