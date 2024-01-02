Не сможем обеспечивать многомиллиардные поступления в бюджет, – в АРМА резко высказались против сокращения своих работников

В АРМА выступили категорически против решения Кабмина о сокращении своей численности, отметив, что на заседании правительственного комитета под председательством Михаила Федорова, Агентство предупреждало об отрицательных последствиях для государства.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выразило категорически несогласие с решением Кабинета Министров Украины по сокращению предельной численности АРМА на 169 единиц. Так, по словам АРМА, для нормальной работы в центральном аппарате Агентства должно быть 300 сотрудников.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 29 декабря стало известно о решении Кабмина сократить количество должностей чиновников на 20 тысяч ради экономии.

Правительство приняло соответствующее постановление №1410 «Некоторые вопросы сокращения численности работников органов исполнительной власти». Также ранее первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявляла, что Украине, возможно, придется отложить выплаты государственным служащим, если Запад не предоставит обещанную финансовую помощь в начале 2024 года.

В частности, согласно изменениям в АРМА, количество аппарата так и остается 195 человек, однако в территориальных органах Агентства вместо 240 работников предусмотрено 71.

«Экономя на кадровом обеспечении Нацагентства, правительство ограничивает его способность выполнять возложенные на орган задачи и функции, в том числе по новым прозрачным порядкам.

Самое главное – АРМА не сможет обеспечивать прогнозируемые многомиллиардные поступления в государственный бюджет, что недопустимо на фоне заявления МВФ о необходимости поиска Украиной дополнительных источников финансирования», - подчеркнули в АРМА.

При этом АРМА предложено оптимизировать численность работников государственного органа путем уменьшения предельного количества работников на 45 штатных единиц.

«Агентство понимает государственную политику правительства и нагрузку на госбюджет во время войны, поэтому предложило перевести штатные единицы межрегиональных территориальных управлений (МТУ) в количестве 105 человек на центральный аппарат.

Таким образом, от предложенного перераспределения штатных единиц на 2024 год должно быть: в центральном аппарате АРМА – 300, а в МТУ – 90 штатных единиц (в общей сложности – 390 вместо 435 человек).

Проект акта правительства рассматривался на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова. Агентство критически высказалось о несогласовании акта в предложенной редакции о сокращении численности и обратило внимание на негативные последствия для государства в случае его одобрения, поддержанного Вицепремьер-министром, министром цифровой трансформации Украины.

Впоследствии АРМА получила заключение Минфина о согласовании акта с замечаниями от 25 декабря (№ 08010-05/643-5/36345). По результатам переговоров с Минфином было достигнуто понимание поддержки позиции АРМА с поэтапным набором работников.

29 декабря 2023 на заседании Кабинета Министров Украины были одобрены изменения в постановление КМУ № 85 без учета позиции АРМА и заключения Минфина.

Планы АРМА по кадровому обновлению необходимы прежде всего для выполнения Агентством актуальных задач во время войны: выявление и розыск активов (в Украине и за рубежом), менеджмент арестованных активов в Украине и за рубежом (в частности, их инвентаризация, осмотр, проверки, контроль, объявления и отчетность). Для качественной реализации этих функций центральный аппарат органа нуждается в следующем количестве сотрудников:

Проведение предварительного анализа и обзора активов; подготовка документов для рабочих, экспертных и конкурсных комиссий для реализации процедур по отбору управляющих и реализации активов – 25 работников. Эти задачи (в частности, подача объявлений в системах Prozorro и Prozorro.Продажи; разработка проектов договоров управления и реализации) нуждаются в персонале со профессиональным юридическим и экономическим образованиями

Наполнение Реестра арестованных активов в контексте ежедневного поступления в бумажном и электронном виде от 300 до 700 постановлений – 10 человек

Деятельность международного управления АРМА – в частности, реализация арестованных за рубежом активов, осуществляемая специалистами со знанием международного (частного) права и экономики – около 15 работников

Заполнение налоговых деклараций в контексте принятия Закона об изменениях в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения и таможенных платежей арестованных активов – 15 человек

Разработка новых механизмов в санкционной политике и возвращении санкционных активов – плюс 5 работников

Деятельность юридического управления: нагрузка через судебные дела, разработка нормативно-правовых активов и сопровождение конкурсных процедур – 15 человек

Аналитическое обеспечение и стратегическое планирование – 5 работников

Совершенствование Реестра арестованных активов: разработка технических задач и технической документации, которая позволит обеспечить унифицированный, автоматизированный и упрощенный доступ к этой базе данных всех заинтересованных лиц – 10 человек

Аудит и работа с персоналом с целью повышения уровня профессиональности сотрудников АРМА – 5 человек», - подчеркнули в АРМА.

Автор: Наталя Мамченко

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