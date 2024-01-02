Введут ли в Киеве плановые отключения света, - рассказал заместитель городского головы

После российской атаки на Киев энергетики не предусматривают проведения плановых отключений света.

В Киеве после ракетной атаки российской федерации энергетики не предусматривают проведения плановых отключений электроэнергии. Эту информацию сообщил заместитель городского головы и секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в эфире "Киев 24".

"Пока что по информации энергетиков не предвидится (плановых отключений света - ред.). Вместе с тем будем наблюдать за ситуацией. Виталий Кличко утром был также на местах попадания или падения обломков. Проведено совещание. Пока энергетики не прогнозируют, что будут введены какие-то ограничения", - пояснил Бондаренко.

В то же время он отметил, что дальнейшие действия власти и энергетиков будут зависеть от развития ситуации.

"Мы с вами видим, что враг избрал тактику террора в отношении мирных людей. Поэтому, конечно, могут буди в любой момент повторения тревоги и, к сожалению, повторение обстрелов", - добавил заместитель городского головы.

Напомним, в Киеве почти восстановили электроснабжение в четырех районах столицы.

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