У Києві майже відновили електропостачання в чотирьох районах столиці

Куренівка та певні ділянки Оболонського та Святошинського районів поки залишаються без світла.

У Києві енергетики відновили електропостачання для значної частини мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів. Однак, окремі населені пункти, зокрема Куренівка та певні ділянки Оболонського та Святошинського районів, залишаються поза електромережею. Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що наразі електротехнічні спеціалісти активно працюють над перепідключенням енергії з метою відновлення електроспоживання усіх киян, які залишилися без світла внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, що без напруги залишають маршрути тролейбусів і трамваїв.

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