В Киеве почти восстановили электроснабжение в четырех районах столицы

Куреневка и определенные участки Оболонского и Святошинского районов пока остаются без света.

В Киеве энергетики восстановили электроснабжение для значительной части жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов. Однако, отдельные населенные пункты, в частности Куреневка и определенные участки Оболонского и Святошинского районов, остаются вне электросети. Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что сейчас электротехнические специалисты активно работают над переподключением энергии с целью восстановления электропотребления всех киевлян, которые остались без света в результате обстрелов.

Напомним, что без напряжения оставляют маршруты троллейбусов и трамваев.

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