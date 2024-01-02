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Предусматривает ли Национальная стратегия доходов налогообложения поступлений на карточные счета физлиц ставкой 18%, - дискуссия продолжается

«Все доходы гражданина в любой форме, кроме освобожденных от налогообложения, облагаются НДФЛ с момента введения подоходного налога с граждан в начале 90-х. То, что это обстоятельство стало новостью для блогера, не должно шокировать нас», - Даниил Гетманцев.

В политикуме обсуждают идею бронирования военнообязанных, уплачивающих от 6000 грн налогов ежемесячно, - СМИ

Пока речь идет о бронировании при условии уплаты налогов 6000 грн. в месяц, что соответствует около 33 400 грн. оклада, но это только проект, - СМИ.

Секретари судебных заседаний будут получать минимально 8591 грн, – председатель Комитета

В то же время зарплата членов ВСП и ВККС будет составлять минимально 236 тысяч грн.

Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

  1. В Украине

В Киеве почти восстановили электроснабжение в четырех районах столицы

12:17, 2 января 2024
Куреневка и определенные участки Оболонского и Святошинского районов пока остаются без света.
В Киеве почти восстановили электроснабжение в четырех районах столицы
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В Киеве энергетики восстановили электроснабжение для значительной части жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов. Однако, отдельные населенные пункты, в частности Куреневка и определенные участки Оболонского и Святошинского районов, остаются вне электросети. Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что сейчас электротехнические специалисты активно работают над переподключением энергии с целью восстановления электропотребления всех киевлян, которые остались без света в результате обстрелов.

Напомним, что без напряжения оставляют маршруты троллейбусов и трамваев.

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