Литва проверяет граждан на причастность к подсанкционным россиянам

В Литве проверяют граждан, связаны ли они с подсанкционными россиянами и, не участвуют ли они в схемах обхода санкций.

Источник фото: Migration Law Center

Литовский Департамент миграции начал проверку и обнаружил, что в Литве есть лица, связанные с именами, включенными в списки санкций Европейского союза (ЕС). Глава ведомства Эвелина Гудзинскайте сообщила, что пока она не может точно указать общее количество таких лиц в Литве, поскольку расследование еще не завершено, - пишет LRT.

Эта проверка стала возможной после выявления факта, что двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича - Анна и Аркадий - имеют литовские паспорта и, возможно, помогали отцу обойти международные санкции.

По словам Гудзинскайте, сотрудники учреждения должны проверить тысячи людей, и эта работа планируется завершить в январе. Она также отметила, что их работа заключается в проверке имеющихся данных в реестрах, если будут обнаружены какие-либо связи, то они будут тщательно проверены.

Министерство внутренних дел рассказало, что после завершения проверки Департаментом миграции, другие учреждения получат задание оценить, не участвуют ли они в схемах обхода санкций.

Согласно другим сообщениям, МВД ведет работу над поправками к закону, которые позволят лишать гражданства, полученное не только в порядке исключения, но и по происхождению. В 2023 году Сейм уже вносил изменения в Закон о гражданстве, что предусмотрело возможность лишения лиц с двойным гражданством литовского гражданства, если они публично выразят поддержку государств, представляющих угрозу интересам безопасности Литвы или ее союзников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.