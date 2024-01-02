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  1. В мире

Литва проверяет граждан на причастность к подсанкционным россиянам

15:45, 2 января 2024
В Литве проверяют граждан, связаны ли они с подсанкционными россиянами и, не участвуют ли они в схемах обхода санкций.
Литва проверяет граждан на причастность к подсанкционным россиянам
Источник фото: Migration Law Center
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Литовский Департамент миграции начал проверку и обнаружил, что в Литве есть лица, связанные с именами, включенными в списки санкций Европейского союза (ЕС). Глава ведомства Эвелина Гудзинскайте сообщила, что пока она не может точно указать общее количество таких лиц в Литве, поскольку расследование еще не завершено, - пишет LRT.

Эта проверка стала возможной после выявления факта, что двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича - Анна и Аркадий - имеют литовские паспорта и, возможно, помогали отцу обойти международные санкции.

По словам Гудзинскайте, сотрудники учреждения должны проверить тысячи людей, и эта работа планируется завершить в январе. Она также отметила, что их работа заключается в проверке имеющихся данных в реестрах, если будут обнаружены какие-либо связи, то они будут тщательно проверены.

Министерство внутренних дел рассказало, что после завершения проверки Департаментом миграции, другие учреждения получат задание оценить, не участвуют ли они в схемах обхода санкций.

Согласно другим сообщениям, МВД ведет работу над поправками к закону, которые позволят лишать гражданства, полученное не только в порядке исключения, но и по происхождению. В 2023 году Сейм уже вносил изменения в Закон о гражданстве, что предусмотрело возможность лишения лиц с двойным гражданством литовского гражданства, если они публично выразят поддержку государств, представляющих угрозу интересам безопасности Литвы или ее союзников.

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