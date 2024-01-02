Самый серьезный сбой за последние месяцы: в Киеве после ракетной атаки фиксируют перебои с интернетом

Доступность интернета упала до 80% нормального уровня.

Из-за российских обстрелов 2 января в Киеве фиксируют перебои с интернет-связью. Об этом сообщил сервис Netblocks, отслеживающий подключение к сети.

«Показатели свидетельствуют о значительных перебоях с интернет-связью в Киеве, на фоне новых российских ракетных обстрелов, направленных на гражданскую и критически важную инфраструктуру столицы», - говорится в сообщении.

В сервисе подчеркнули, что этот инцидент является самым серьезным сбоем за последние месяцы.

Согласно инфографике, доступность интернета упала до 80% нормального уровня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.