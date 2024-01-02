В Киеве из-за отсутствия напряжения временно остановлено движение транспорта

В Киеве временно задерживается движение ряда троллейбусов и трамваев.

В связи с временным отсутствием напряжения в контактных сетях электротранспорта, движение троллейбусов и трамваев на некоторых маршрутах в Киеве временно приостановлено. Об этом сообщает "Киевпастранс".

Среди троллейбусных маршрутов, на которых временно остановлено движение, указаны №№4, 5, 7, 26, 6, 18, 24, 25, 28, 33, 35, 36, 34, 44 и 47. Что касается трамваев, то задержка коснулась маршрутов №№11к, 12к, 17, 19, 16к.

Указанные изменения в движении электротранспорта Киева касаются ограничения движения на указанных маршрутах из-за отсутствия необходимого напряжения в контактных сетях.

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