Плательщиком НДС в обязательном порядке должен быть управляющий имуществом с отдельным учетом НДС, если общая сумма от поставки товаров, подлежащих налогообложению, начисленная ему в течение последних 12 к. м., совокупно превышает 1 млн грн (без учета НДС).

Государственная налоговая служба в Одесской области разъяснила, подлежит ли обязательной регистрации плательщиком НДС договор управления имуществом.

Так, согласно п. 64.6 НКУ на учете в контролирующих органах должны находиться договоры управления имуществом (кроме договоров по операциям, определенным во втором предложении абзаца второго пп. 5 п. 180.1 НКУ) без создания юридических лиц, на которые распространяются особенности налогового учета и налогообложение деятельности по таким договорам, определенным НКУ.

Согласно пп. 5 п. 180.1 НКУ для целей налогообложения НДС плательщиком налога является лицо – управляющий имуществом, которое ведет отдельный налоговый учет по НДС по хозяйственным операциям, связанным с использованием имущества, полученного в управление по договорам управления имуществом.

Для целей налогообложения хозяйственные отношения между управляющим имуществом по собственной хозяйственной деятельности и его деятельности по управлению имуществом приравниваются к отношениям на основе отдельных гражданско-правовых договоров. Нормы пп. 5 п. 180.1 НКУ не распространяются на управляющих имуществом, осуществляющими управление активами институтов совместного инвестирования, фондов банковского управления, фондов финансирования строительства и фондов операций с недвижимостью, созданных в соответствии с законом.

Процедуры взятия на учет в контролирующих органах договоров управления имуществом и процедуры регистрации их плательщиками НДС определены Порядком учета налогоплательщиков и сборов, утвержденным приказом Минфина от 09.12.2011 №1588, и Положением о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденным приказом Минфина. 2014 №1130.

Согласно п. 3.6 разд. III Порядка №1588 взятие на учет договора управления имуществом осуществляется путем дополнительного взятия на учет в качестве налогоплательщика соответствующего управляющего имущества или уполномоченного лица. Основанием для взятия на учет договора управления имуществом является принятие контролирующим органом решения о регистрации плательщиком НДС управляющего имущества и получения соответствующего пакета документов.

Управляющий имущества подает одновременно с регистрационным заявлением плательщика НДС по ф. №1-НДС в контролирующий орган по своему основному месту учета заявление по ф. №1-ОПП, копию договора управления имуществом (договор управления недвижимым имуществом должен быть нотариально удостоверенным) (п. 4.7 разд. IV Порядка №1588).

Документы возвращаются контролирующим органом управляющему имуществом, если до заявления по ф. №1-ОПП не будет добавлено регистрационное заявление плательщика НДС по ф. №1-НДС или по результатам рассмотрения регистрационного заявления плательщика НДС контролирующий орган отказывает в регистрации лица как плательщика НДС (п. 4.11 разд. IV Порядка №1588).

Управителю имущества при взятии на учет договора управления имуществом присваивается 9-значный регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, используемый для уплаты налогов, исполнения прав и обязанностей налогоплательщика по договору отдельно от собственной деятельности. Этот номер является индивидуальным налоговым номером плательщика НДС для лица – управляющего имущества.

Для лиц, ответственных за удержание и внесение НДС в бюджет под выполнение нескольких договоров управления имуществом, регистрация плательщиком НДС осуществляется в отношении каждого из указанных договоров (абзац второй пп. 3 п. 1.6 разд. І Положения №1130).

Согласно п. 181.1 НКУ лицо обязано зарегистрироваться как плательщик НДС в контролирующем органе в случае, если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению согласно разд. V НКУ, в том числе операций по поставке товаров/услуг с использованием локальной или глобальной компьютерной сети (в частности, но не исключительно путем установки специального приложения или приложения на смартфонах, планшетах или других цифровых устройствах), начислена (уплачена) такому лицу в течение последние 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1000000 гривен (без учета НДС).

Если лицо, которое в соответствии с п. 181.1 НКУ не является плательщиком НДС в связи с тем, что объемы налогооблагаемых операций отсутствуют или меньше установленной указанной статьей суммы, считает целесообразным добровольно зарегистрироваться как налогоплательщик, такая регистрация осуществляется по его заявлению (п. 182.1 НКУ).

Исходя из указанного, плательщиком НДС в обязательном порядке должно быть зарегистрировано лицо – управляющий имущества для ведения отдельного налогового учета НДС по хозяйственным операциям, связанным с использованием имущества, полученного в управление по договорам управления имуществом (кроме договоров по операциям, определенным во втором предложении абзаца второго пп.5 п. 180.1 НКУ), в случае если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению согласно разд. V НКУ, в том числе операций по поставке товаров/услуг с использованием локальной или глобальной компьютерной сети (в частности, но не исключительно путем установки специального приложения или приложения на смартфонах, планшетах или других цифровых устройствах), начислена (уплачена) такому лицу в течение последние 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1000000 гривен (без учета НДС).

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