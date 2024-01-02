Алименты в Украине в 2024 году: какой минимальный размер выплат

Минимальный размер алиментов составляет 1281,5 грн (для детей до 6 лет) и 1598 грн (от 6 до 18 лет).

Фото: 24tv.ua

С 1 января 2024 г. увеличился минимальный размер алиментов на ребенка. Это связано с повышением прожиточного минимума в Украине. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Теперь минимальный размер алиментов составляет 1281,5 грн (для детей до 6 лет) и 1598 грн (от 6 до 18 лет).

Отмечается, что прожиточный минимум на ребенка в соответствии с возрастом составляет:

до шести лет – 2 563 грн,

для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн

Размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Если у плательщика алиментов достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В свою очередь максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов на одного ребенка соответствующего возраста.

Родители могут договориться о выплате большей суммы алиментов, прописав все условия и сумму в соответствующем договоре и удостоверив его нотариально.

Если алименты были присуждены в части от заработка (дохода), то процесс изменения денежных взысканий происходит автоматически, дополнительно обращаться в органы государственной исполнительной службы не требуется.

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