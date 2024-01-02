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  1. В Україні

Аліменти в Україні у 2024 році: який мінімальний розмір виплат

11:39, 2 січня 2024
Мінімальний розмір аліментів становить 1 281,5 грн (для дітей до 6 років) та 1 598 грн (від 6 до 18 років).
Аліменти в Україні у 2024 році: який мінімальний розмір виплат
Фото: 24tv.ua
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З 1 січня 2024 року збільшився мінімальний розмір аліментів на дитину. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Тепер мінімальний розмір аліментів становить 1 281,5 грн (для дітей до 6 років) та 1 598 грн (від 6 до 18 років).

Зазначається, що прожитковий мінімум на дитину відповідно до віку становить:

  • до шести років – 2 563 грн,
  • для дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн

Розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо платник аліментів має достатній заробіток, то за рішенням суду встановлюється мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У свою чергу, максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на одну дитину відповідного віку.

Батьки можуть домовитися про виплату більшої суми аліментів, прописавши всі умови та суму у відповідному договорі та посвідчивши його нотаріально.

Якщо аліменти були присуджені у частці від заробітку (доходу), то процес зміни грошових стягнень відбувається автоматично, додатково звертатися до органів державної виконавчої служби не потрібно.

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