Під час російських обстрілів України Польща підняла в небо винищувачі F-16

Чотири борти F-16 були підняті для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Джерело фото: Defense Express

У відповідь на ракетну атаку росії на Україну, Польща вжила невідкладні заходи та підняла військову авіацію у повітря. Як повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі, чотири винищувачі F-16 були підняті для забезпечення безпеки повітряного простору країни в зв'язку з активністю авіації російської федерації.

Польща виконала ці заходи, щоб реагувати на загрозу та забезпечити захист свого повітряного простору під час підвищеної активності російських літаків. Дві пари винищувачів F-16 та літак-заправник союзників були негайно взяті на патрулювання. Перша пара винищувачів піднялася з бази у Ласьках о 05:45, в той час як інша пара злетіла з бази в Кшесінах о 06:15.

Раніше ми писали про ракетну атаку на Київ: пошкоджені будинки, багато постраждалих.

Нагадаємо, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає.

У КМВА уточнили дані щодо атаки.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

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