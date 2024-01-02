У політикумі обговорюють ідею бронювання військовозобов’язних, що сплачують від 6000 грн податків щомісячно, - ЗМІ

Поки йдеться про бронювання при умові сплати податків 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу, але це лише проект, - ЗМІ.

Джерело фото: platforma-msb.org

В українському політикумі обговорюють ідею бронювання військовозобов’язних при умові сплати податків 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу. Про це пише екс-перший заступник міністра розвитку економіки Павло Кухта з посиланням на Forbes, яке, в свою чергу, посилається на співрозмовників у Верховній Раді з фракції «Слуга народу» та «Голосу» та консультанта Офісу Президента, які не розкривають власних імен та посад через чутливість теми.

Отже, за словами джерел видання, критерієм для бронювання може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходу.

Наразі можливість бронювання доступна лише працівникам підприємств, що мають статус критично важливих. Новий (або додатковий) критерій, що зараз розглядається — обсяг сплачених до бюджету податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) з офіційної зарплати чи доходу. Поки йдеться про 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу.

Втім, остаточного концепту, як і проекту документу, що описував би новий підхід, ще немає.

Нову ідею бронювання можуть розглянути у парламенті між першим та другим читанням законопроекту про посилення мобілізації, зазначає Forbes.

«Бронювання для тих, хто платить високі податки - новий рік приніс нову ініціативу з впорядкування мобілізації в Україні.

Очевидно, що цей підхід можна (і необхідно) також розповсюдити на ФОП і резидентів «Дія.City» - так само автоматично бронювати за умови сплати певного рівня податків.

Вважаю, що це хороша спроба налагодити нові цивілізовані норми існування суспільства, коли ми заходимо в третій рік війни. Війна на виснаження - це війна економік, і мірою ефективності в ній є рівень доходів, який людина створює для держави. Висмикуючи з економіки високопродуктивні кадри й відправляючи їх на низькі армійські посади, ми підриваємо власну обороноздатність», - зауважив Павло Кухта.

Як зазначають ЗМІ, також розглядаються інші варіанти. Один з них — поріг офіційної зарплати (оклад) від 35 000 грн — майже відповідає першому варіанту. Третій параметр, що обговорювався це бронювання співробітників, за якого роботодавець платить близько 14 500 грн ЄСВ (відповідає окладу 66 000 грн).

Принцип може бути розповсюджений на ФОП, але чіткі критерії для цієї групи поки невідомі. Для спеціального податкового режиму «Дія City» для IT-індустрії (має близько 700 компаній-резидентів з 54 000 працівників. Вони можуть обирати можуть обирати між податком на прибуток у 18% та податком на виведений капітал у 9%) йдеться про мінімальний поріг зарплати в еквіваленті $3200.

Бронювання здійснюється через синхронізацію державних реєстрів. Йдеться про «Оберіг» (зареєстровані військовозобовʼязані) та інформацію про сплату податків. Якщо військовозобовʼязаний сплачує ПДФО у потрібному обсязі і у нього все добре з документами, «Оберіг» генерує QR-код про бронювання. Він діє 45 днів.

Разом з тим, зауважує видання, це потребує змін до Податкового кодексу, оскільки на даний час звітність за ПДФО подається до Податкової служби раз на квартал, а не раз на місяць.

Автор: Наталя Мамченко

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