В политикуме обсуждают идею бронирования военнообязанных, уплачивающих от 6000 грн налогов ежемесячно, - СМИ

Пока речь идет о бронировании при условии уплаты налогов 6000 грн. в месяц, что соответствует около 33 400 грн. оклада, но это только проект, - СМИ.

Источник фото: platforma-msb.org

В украинском политикуме обсуждается идея бронирования военнообязательных при условии уплаты налогов 6000 грн в месяц, что соответствует около 33 400 грн оклада. Об этом пишет экс-первый заместитель министра развития экономики Павел Кухта со ссылкой на Forbes, которое, в свою очередь, ссылается на собеседников в Верховной Раде из фракции «Слуга народа» и «Голоса» и консультанта Офиса Президента, которые не раскрывают собственных имен и должностей из-за чувствительности темы.

Следовательно, по словам источников, критерием для бронирования может стать уплата налогов с официальной зарплаты или дохода.

Пока возможность бронирования доступна только работникам предприятий, имеющих статус критически важных. Новый (или дополнительный) рассматриваемый сейчас критерий — объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) с официальной зарплаты или дохода. Пока речь идет о 6000 грн. в месяц, что соответствует около 33 400 грн. оклада.

Впрочем, окончательного концепта, как и проекта документа, описывающего новый подход, еще нет.

Новая идея бронирования может быть рассмотрена в парламенте между первым и вторым чтением законопроекта об усилении мобилизации, отмечает Forbes.

«Бронирование для тех, кто платит высокие налоги – новый год принес новую инициативу по упорядочению мобилизации в Украине.

Очевидно, что этот подход можно (и необходимо) также распространить на ФЛП и резидентов «Дія.City» – так же автоматически бронировать при уплате определенного уровня налогов.

Я считаю, что это хорошая попытка наладить новые цивилизованные нормы существования общества, когда мы заходим в третий год войны. Война на истощение – это война экономик, и степенью эффективности в ней является уровень доходов, который человек создает для государства. Выдергивая из экономики высокопроизводительные кадры и отправляя их на низкие армейские должности, мы подрываем собственную обороноспособность», - отметил Павел Кухта.

Как отмечают СМИ, также рассматриваются другие варианты. Один из них – порог официальной зарплаты (оклад) от 35 000 грн – почти соответствует первому варианту. Третий параметр, который обсуждался, это бронирование сотрудников, за которого работодатель платит около 14 500 грн ЕСВ (соответствует окладу 66 000 грн).

Принцип может быть распространен на ФЛП, но четкие критерии этой группы пока неизвестны. Для специального налогового режима «Действие City» для IT-индустрии (имеет около 700 компаний-резидентов из 54 000 работников. Они могут выбирать между налогом на прибыль в 18% и налогом на выведенный капитал в 9%) речь идет о минимальном пороге зарплаты в эквиваленте $3200.

Бронирование осуществляется через синхронизацию государственных реестров. Речь идет об «Обереге» (зарегистрированных военнообязанных) и информации об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все хорошо с документами, «Оберег» генерирует QR-код о бронировании. Он действует 45 дней.

Вместе с тем, отмечает издание, это требует изменений в Налоговый кодекс, поскольку в настоящее время отчетность по НДФЛ подается в Налоговую службу раз в квартал, а не раз в месяц.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.