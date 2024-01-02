Во время российских обстрелов Украины Польша подняла в небо истребители F-16

Четыре борта F-16 были подняты для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Источник фото: Defense Express

В ответ на ракетную атаку россии на Украину, Польша приняла неотложные меры и подняла военную авиацию в воздух. Как сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши, четыре истребителя F-16 были подняты для обеспечения безопасности воздушного пространства страны в связи с активностью авиации российской федерации.

Польша выполнила эти меры, чтобы реагировать на угрозу и обеспечить защиту своего воздушного пространства во время повышенной активности российских самолетов. Две пары истребителей F-16 и самолет-заправщик союзников были немедленно взяты на патрулирование. Первая пара истребителей поднялась с базы в Ласках в 05:45, в то время как другая пара взлетела с базы в Кшесинах в 06:15.

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