У Києві через відсутність напруги тимчасово зупинено рух транспорту

У Києві тимчасово затримується рух ряду тролейбусів та трамваїв.

У зв'язку з тимчасовою відсутністю напруги в контактних мережах електротранспорту, рух тролейбусів та трамваїв на деяких маршрутах у Києві тимчасово призупинено. Про це повідомляє «Київпастрансу».

Серед тролейбусних маршрутів, на яких тимчасово зупинено рух, вказані №№4, 5, 7, 26, 6, 18, 24, 25, 28, 33, 35, 36, 34, 44 та 47. Щодо трамваїв, то затримка торкнулася маршрутів №№11к, 12к, 17, 19, 16к.

Зазначені зміни у русі електротранспорту Києва стосуються обмеження руху на вказаних маршрутах через відсутність необхідної напруги в контактних мережах.

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