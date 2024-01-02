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Не зможемо забезпечувати багатомільярдні надходження до бюджету, – в АРМА різко висловилися проти скорочення своїх працівників

В АРМА виступили категорично проти рішення Кабміну про скорочення своєї чисельності, наголосивши, що на засіданні урядового комітету під головуванням Михайла Федорова, Агентство попереджало про негативні наслідки для держави.

Чи передбачає Національна стратегія доходів оподаткування надходжень на карткові рахунки фізосіб ставкою 18%, - дискусія триває

«Всі доходи громадянина в будь-якій формі, крім звільнених від оподаткування, обкладаються ПДФО з моменту введення прибуткового податку з громадян на початку 90-х. Те, що ця обставина стала новиною для блогера, не повинно нас шокувати», - Данило Гетманцев.

У політикумі обговорюють ідею бронювання військовозобов’язних, що сплачують від 6000 грн податків щомісячно, - ЗМІ

Поки йдеться про бронювання при умові сплати податків 6000 грн на місяць, що відповідає близько 33 400 грн окладу, але це лише проект, - ЗМІ.

Секретарі судових засідань будуть отримувати мінімально 8591 грн, - голова Комітету

В той же час, зарплата членів ВРП та ВККС буде складати мінімально 236 тисяч грн.

Держслужбовцям, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, доплатять до половини зарплати за таку співпрацю

Іноземні уряди будуть доплачувати українським чиновникам, які виконують програми урядів іноземних держав та ЄС, - Комітет схвалив законопроект.

  1. В Україні

Найсерйозніший збій за останні місяці: у Києві після ракетної атаки фіксують перебої з інтернетом

13:14, 2 січня 2024
Доступність інтернету впала до 80% від нормального рівня.
Найсерйозніший збій за останні місяці: у Києві після ракетної атаки фіксують перебої з інтернетом
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Через російські обстріли 2 січня у Києві фіксують перебої з інтернет-зв'язком. Про це повідомив сервіс Netblocks, який відстежує підключення до мережі.

«Показники свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком у Києві, на тлі нових російських ракетних обстрілів, спрямованих на цивільну та критично важливу інфраструктуру столиці», - йдеться у повідомленні.

У сервісі підкреслили, що цей інцидент є найсерйознішим збоєм за останні місяці.

Згідно з інфографікою, доступність інтернету впала до 80% від нормального рівня.

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