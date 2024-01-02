Найсерйозніший збій за останні місяці: у Києві після ракетної атаки фіксують перебої з інтернетом

Доступність інтернету впала до 80% від нормального рівня.

Через російські обстріли 2 січня у Києві фіксують перебої з інтернет-зв'язком. Про це повідомив сервіс Netblocks, який відстежує підключення до мережі.

«Показники свідчать про значні перебої з інтернет-зв'язком у Києві, на тлі нових російських ракетних обстрілів, спрямованих на цивільну та критично важливу інфраструктуру столиці», - йдеться у повідомленні.

У сервісі підкреслили, що цей інцидент є найсерйознішим збоєм за останні місяці.

Згідно з інфографікою, доступність інтернету впала до 80% від нормального рівня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.