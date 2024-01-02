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Литва перевіряє громадян на причетність до підсанкційних росіян

15:45, 2 січня 2024
У Литві перевіряють громадян, чи пов’язані вони з підсанкційними росіянами та, чи не беруть вони участь у схемах обходу санкцій.
Литва перевіряє громадян на причетність до підсанкційних росіян
Джерело фото: Migration Law Center
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Литовський Департамент міграції розпочав перевірку й виявив, що у Литві є особи, пов'язані з іменами, включеними до списків санкцій Європейського союзу (ЄС). Голова відомства Евеліна Гудзінскайте повідомила, що наразі вона не може точно вказати загальну кількість таких осіб у Литві, оскільки розслідування ще не завершене, – пише LRT.

Ця перевірка стала можливою після виявлення факту, що двоє дітей російського мільярдера Романа Абрамовича - Ганна та Аркадій - мають литовські паспорти і, можливо, допомагали батькові обійти міжнародні санкції.

За словами Гудзінскайте, співробітники установи мають перевірити тисячі людей, і ця робота планується завершити в січні. Вона також зазначила, що їхня робота полягає в перевірці наявних даних у реєстрах, якщо буде виявлено будь-які зв'язки, то їх буде ретельно перевірено.

Міністерство внутрішніх справ розповіло, що після завершення перевірки Департаментом міграції, інші установи отримають завдання оцінити, чи не беруть вони участь у схемах обходу санкцій.

Згідно інших повідомлень, МВС веде роботу над поправками до закону, які дозволять позбавляти громадянства, отримане не лише як виняток, а й за походженням. У 2023 році Сейм уже вносив зміни до Закону про громадянство, що передбачило можливість позбавлення осіб з подвійним громадянством литовського громадянства, якщо вони публічно висловлять підтримку держав, що становлять загрозу інтересам безпеки Литви або її союзників.

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