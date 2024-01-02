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  1. В Украине

В 2024 году контент по-украински на телевидении и радио должен занимать 90% эфира, — языковой омбудсмен

21:45, 2 января 2024
С 1 января вступили в силу отдельные положения статьи 40 Закона Украины «О медиа», предусматривающие увеличение объема программ на государственном языке на телевидении и радио.
В 2024 году контент по-украински на телевидении и радио должен занимать 90% эфира, — языковой омбудсмен
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С 1 января 2024 повысились квоты на использование украинского языка для теле- и радиовещания. Теперь вещание государственным должно заполнять не менее 90% эфира. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Так, с начала года вступили в силу отдельные положения статьи 40 Закона Украины «О медиа», предполагающие увеличение объема программ на государственном языке на телевидении и радио.

В соответствии с положениями частей первой-четвертой статьи 40 Закона минимальная доля украинского языка программ на радио, а также в телевизионных медиа общенациональной и региональной категорий увеличивается с 75% до 90%, а в телевизионных медиа местной категории - с 60% до 80%:

  • программы на государственном языке, в том числе фильмы, в общем недельном объеме вещания телевещателей в каждом из промежутков времени для телеканалов общенациональной и региональной категорий между 7 и 18 и между 18 и 22 часами должны составлять не менее 90 процентов, а для телеканалов местной категории - не менее 80 процентов от общей продолжительности программ (или их частей);
  • радиовещатели обязаны при осуществлении эфирного радиовещания обеспечивать не менее 90 процентов недельного объема ведения программ, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных программ (ведущими, дикторами радиопрограмм) на государственном языке;
  • недельный объем новостных программ на государственном языке телевещателя или радиовещателя, являющийся лицензиатом или регистрантом, должен составлять не менее 90 процентов общей продолжительности всех новостных программ, распространенных таким вещателем в каждом промежутке времени между 7 и 18 и между 18 и 22 часами.

«Такие нововведения – весомый шаг в защите украиноязычного информационного пространства и прав граждан на получение информации на государственном языке. По нашим расчетам доля передач на государственном языке в эфирах телеканалов и радиостанций, в том числе и говорящих на местном уровне, существенно возрастет», - отметил Тарас Креминь.

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