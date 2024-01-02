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  1. В Україні

У 2024 році контент українською на телебаченні та радіо має займати 90% ефіру, — мовний омбудсмен

21:45, 2 січня 2024
З 1 січня набрали чинності окремі положення статті 40 Закону України «Про медіа», які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.
У 2024 році контент українською на телебаченні та радіо має займати 90% ефіру, — мовний омбудсмен
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З 1 січня 2024 року підвищилися квоти на використання української мови для теле- і радіомовлення. Відтепер мовлення державною має заповнювати не менш ніж 90% ефіру. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Так, з початку року набрали чинності окремі положення статті 40 Закону України "Про медіа", які передбачають збільшення обсягу програм державною мовою на телебаченні та радіо.

Відповідно до положень частин першої-четвертої статті 40 Закону мінімальна частка української мови програм на радіо, а також в телевізійних медіа загальнонаціональної та  регіональної категорій збільшується з 75% до 90%, а в телевізійних медіа місцевої категорії - з 60% до 80%:

  • програми державною мовою, у тому числі фільми, у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників у кожному з проміжків часу для телеканалів загальнонаціональної і регіональної категорій між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною мають становити не менше ніж 90 відсотків, а для телеканалів місцевої категорії - не менше ніж 80 відсотків від загальної тривалості програм (або їх частин);
  • радіомовники зобов’язані при здійсненні ефірного радіомовлення забезпечувати не менше ніж 90 відсотків тижневого обсягу ведення програм, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних програм (ведучими, дикторами радіопрограм) державною мовою;
  • тижневий обсяг програм новин державною мовою телемовника або радіомовника, який є ліцензіатом або реєстрантом, має становити не менше ніж 90 відсотків загальної тривалості всіх програм новин, поширених таким мовником у кожному проміжку часу між 7 годиною та 18 годиною і між 18 годиною та 22 годиною.

«Такі нововведення - вагомий крок в захисті українськомовного інформаційного простору та прав громадян на отримання інформації державною мовою. За нашими розрахунками частка передач державною мовою в ефірах телеканалів та радіостанцій, зокрема і тих, що мовлять на місцевому рівні, суттєво зросте», - зазначив Тарас Кремінь.

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