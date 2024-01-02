Чи введуть у Києві планові відключення світла, – розповів заступник міського голови

Після російської атаки на Київ енергетики не передбачають проведення планових відключень світла.

У Києві після ракетної атаки російської федерації енергетики не передбачають проведення планових відключень електроенергії. Цю інформацію повідомив заступник міського голови і секретар Київради Володимир Бондаренко в ефірі «Київ 24».

«Поки що за інформацією енергетиків не передбачається (планових відключень світла - ред.). Разом з тим будемо спостерігати за ситуацією. Віталій Кличко зранку був також на місцях влучання або падіння уламків. Проведена нарада. Поки що енергетики не прогнозують, що будуть введені якісь обмеження», - пояснив Бондаренко.

Водночас він зауважив, що подальші дії влади та енергетиків будуть залежати від розвитку ситуації.

«Ми з вами бачимо, що ворог обрав тактику терору щодо мирних людей. Тому, звичайно, можуть буди в будь-який момент повторення тривоги та, на жаль, повторення обстрілів», - додав заступник міського голови.

Нагадаємо, у Києві майже відновили електропостачання в чотирьох районах столиці.

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