Не зможемо забезпечувати багатомільярдні надходження до бюджету, – в АРМА різко висловилися проти скорочення своїх працівників

В АРМА виступили категорично проти рішення Кабміну про скорочення своєї чисельності, наголосивши, що на засіданні урядового комітету під головуванням Михайла Федорова, Агентство попереджало про негативні наслідки для держави.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) висловило категорично незгоду з рішенням Кабінету Міністрів України щодо скорочення граничної чисельності АРМА на 169 одиниць. Так, за словами АРМА, для нормальної роботи в центральному апараті Агентства має бути 300 співробітників.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», 29 грудня стало відомо про рішення Кабміну скоротити кількість посад чиновників на 20 тисяч задля економії.

Уряд ухвалив відповідну постанову №1410 «Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади». Також раніше перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що Україні, можливо, доведеться відкласти виплати державним службовцям, якщо Захід не надасть обіцяної фінансової допомоги на початку 2024 року.

Зокрема, згідно змін в АРМА кількість апарату так й залишається 195 осіб, однак в територіальних органах Агентства замість 240 працівників передбачено 71.

«Економлячи на кадровому забезпеченні Нацагентства, Уряд обмежує його спроможність виконувати покладені на орган завдання та функції, зокрема за новими прозорими порядками.

Найголовніше – АРМА не зможе забезпечувати прогнозовані багатомільярдні надходження до державного бюджету, що неприпустимо на тлі заяви МВФ про необхідність пошуку Україною додаткових джерел фінансування», - підкреслили в АРМА.

При цьому, АРМА запропоновано оптимізувати чисельність працівників державного органу шляхом зменшення граничної кількості працівників на 45 штатних одиниць.

«Агентство розуміє державну політику Уряду та навантаження на держбюджет під час війни, тому запропонувало перевести штатні одиниці міжрегіональних територіальних управлінь (МТУ) в кількості 105 осіб на центральний апарат.

Таким чином, від запропонованого перерозподілу штатних одиниць на 2024 рік мало бути: у центральному апараті АРМА - 300, а в МТУ - 90 штатних одиниць (загалом - 390 замість 435 осіб).

Проєкт акту Уряду розглядався на засіданні урядового комітету під головуванням Віцепремʼєр-міністра України Михайла Федорова. Агентство критично висловилося щодо непогодження акта у запропонованій редакції про скорочення чисельності та звернуло увагу на негативні наслідки для держави у разі його схвалення, що було підтримано Віцепрем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації України.

Згодом, АРМА отримало висновок Мінфіну про погодження акта із зауваженнями від 25 грудня (№ 08010-05/643-5/36345). За результатом перемовин з Мінфіном було досягнуто розуміння щодо підтримки позиції АРМА з поетапним набором працівників.

29 грудня 2023 року на засіданні Кабінету Міністрів України було схвалено зміни до постанови КМУ № 85 без урахування позиції АРМА та висновку Мінфіну.

Плани АРМА з кадрового оновлення необхідні передусім для виконання Агентством актуальних завдань під час війни: виявлення та розшук активів (в Україні та за кордоном), менеджмент арештованих активів в Україні та за кордоном (зокрема, їх інвентаризація, огляд, перевірки, контроль, оголошення та звітність). Для якісної реалізації цих функцій центральний апарат органа потребує на наступну кількість співробітників:

Здійснення попереднього аналізу та огляду активів; підготовка документів для робочих, експертних та конкурсних комісій для реалізації процедур щодо відбору управителів та реалізації активів - 25 працівників . Ці завдання (зокрема, подача оголошень у системах Prozorro та Prozorro.Продажі; розробка проєктів договорів управління та реалізації) потребують на персонал з фаховою юридичною та економічною освітами

. Ці завдання (зокрема, подача оголошень у системах Prozorro та Prozorro.Продажі; розробка проєктів договорів управління та реалізації) потребують на персонал з фаховою юридичною та економічною освітами Наповнення Реєстру арештованих активів у контексті щоденного надходження у паперовому та електронному вигляді від 300 до 700 ухвал - 10 осіб

Діяльність міжнародного управління АРМА - зокрема, реалізація арештованих за кордоном активів, що здійснюється спеціалістами зі знанням міжнародного (приватного) права та економіки - близько 15 працівників

Заповнення податкових декларацій у контексті ухвалення Закону про зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування та митних платежів арештованих активів - 15 осіб

Розробка нових механізмів у санкційній політиці та поверненні санкційних активів - плюс 5 робітників

Діяльність юридичного управління: навантаження через судові справи, розробка нормативно-правових активів та супровід конкурсних процедур - 15 осіб

Аналітичне забезпечення та стратегічне планування - 5 працівників

Вдосконалення Реєстру арештованих активів: розробка технічних завдань та технічної документації, що дозволить забезпечити уніфікований, автоматизований і спрощений доступ до цієї бази даних усіх зацікавлених осіб - 10 осіб

Аудит та робота з персоналом з метою підвищення рівня професійності співробітників АРМА - 5 осіб», - підкреслили в АРМА.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.