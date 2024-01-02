Новый год и новые тарифы: сколько будут платить украинцы за коммуналку

Среди ключевых нововведений 2024 года, которые касаются каждого - новые тарифы.

С 1 января 2024 года в Украине произошли изменения в коммунальных тарифах, - сообщает dev.ua.

Цена на природный газ для бытовых потребителей, которые получают услуги от "Нафтогаза", останется на уровне 7,96 гривен за кубометр. Цены на газ от других поставщиков будут колебаться в пределах 7,7-9,9 гривен за кубометр.

Тарифы на водоснабжение останутся без изменений.

Цена за потребленную электроэнергию останется на прежнем уровне 2,64 гривен за киловатт-час.

В начале декабря НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) утвердила повышение тарифов на услуги по передаче электроэнергии Национальному энергетическому корпоративному управлению "Укрэнерго". Отныне тариф составит 528,57 гривен за мегаватт-час, что соответствует повышению на 9%.

Также был увеличен тариф на диспетчерское управление на 9,5%, до 104,57 гривен за мегаватт-час.

Новым льготным тарифам для предприятий "зеленой" электрометаллургии предусмотрен рост на 74%, с 209,42 гривен до 364,7 гривен за мегаватт-час.

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