Когда ФЛП 1-3 групп платить налоги и подавать отчеты: календарь на 2024 год

График уплаты налогов физлиц-предпринимателей: как, за что и когда платить и отчитываться в 2024 году.

Физлицам-предпринимателям напомнили основные ставки налогов, когда их платить и как об этом отчитываться в 2024 году.

Единый налог

Срок уплаты единого налога для первой и второй групп ФЛП – до 20 числа текущего месяца авансом (например, за январь в январе). Если крайний срок – это праздничный или выходной день, то оплатить нужно накануне (в последний будний день).

Отчет по единому налогу следует подать в течение 60 дней после окончания года. В 2024 году отчет за 2023 год необходимо подать до 29 февраля 2024 года, а за 2024 год – не позднее 1 марта 2025 года.

Уплатить единый налог для первой и второй группы ФЛП в 2024 году необходимо в сроки:

январь - 19.01;

февраль - 20.02;

март - 20.03;

апрель - 19.04;

май - 20.05;

июнь - 20.06;

июль - 19.07;

август - 20.08;

сентябрь - 20.09;

октябрь - 18.10;

ноябрь - 20.11;

декабрь - 20.12.

Третьей группе ФЛП предоставить отчет за четвертый квартал 2023 года нужно до 9 февраля, а оплатить – до 20 февраля 2024 года.

Крайние сроки отчетов и уплаты единого налога для третьей группы ФЛП в 2024 году:

I квартал - отчет: 10 мая, уплата: 20 мая;

II квартал - отчет: 9 августа, уплата: 19 августа;

III квартал - отчет: 11 ноября, уплата: 21 ноября;

IV квартал - отчет: 10 февраля, уплата: 20 февраля.

Единый социальный вклад

Первая и вторая группа ФЛП платят ЕСВ ежемесячно авансом не позднее 20 числа. ФЛП третьей группы платят ЕСВ ежеквартально, до 20 числа следующего за отчетным кварталом месяца.

В 2024 году крайние квартальные сроки уплаты ЕСВ:

19 апреля - I квартал;

19 июля - II квартал;

19 октября - III квартал;

19 января 2025 года - IV квартал.

ФЛП третьей группы за 2023 год должны подать отчет до 9 февраля, вместе с отчетом по ЕП.

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