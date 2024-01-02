Когда ФЛП 1-3 групп платить налоги и подавать отчеты: календарь на 2024 год

Физлицам-предпринимателям напомнили основные ставки налогов, когда их платить и как об этом отчитываться в 2024 году.
Единый налог
Срок уплаты единого налога для первой и второй групп ФЛП – до 20 числа текущего месяца авансом (например, за январь в январе). Если крайний срок – это праздничный или выходной день, то оплатить нужно накануне (в последний будний день).
Отчет по единому налогу следует подать в течение 60 дней после окончания года. В 2024 году отчет за 2023 год необходимо подать до 29 февраля 2024 года, а за 2024 год – не позднее 1 марта 2025 года.
Уплатить единый налог для первой и второй группы ФЛП в 2024 году необходимо в сроки:
- январь - 19.01;
- февраль - 20.02;
- март - 20.03;
- апрель - 19.04;
- май - 20.05;
- июнь - 20.06;
- июль - 19.07;
- август - 20.08;
- сентябрь - 20.09;
- октябрь - 18.10;
- ноябрь - 20.11;
- декабрь - 20.12.
Третьей группе ФЛП предоставить отчет за четвертый квартал 2023 года нужно до 9 февраля, а оплатить – до 20 февраля 2024 года.
Крайние сроки отчетов и уплаты единого налога для третьей группы ФЛП в 2024 году:
- I квартал - отчет: 10 мая, уплата: 20 мая;
- II квартал - отчет: 9 августа, уплата: 19 августа;
- III квартал - отчет: 11 ноября, уплата: 21 ноября;
- IV квартал - отчет: 10 февраля, уплата: 20 февраля.
Единый социальный вклад
Первая и вторая группа ФЛП платят ЕСВ ежемесячно авансом не позднее 20 числа. ФЛП третьей группы платят ЕСВ ежеквартально, до 20 числа следующего за отчетным кварталом месяца.
В 2024 году крайние квартальные сроки уплаты ЕСВ:
- 19 апреля - I квартал;
- 19 июля - II квартал;
- 19 октября - III квартал;
- 19 января 2025 года - IV квартал.
ФЛП третьей группы за 2023 год должны подать отчет до 9 февраля, вместе с отчетом по ЕП.
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