Лише 30% посадовців заповнили декларації правильно і отримають «подарунок під ялинку», — Олександр Новіков

Таким чином, менше третини декларантів отримають довідку, що в їхніх деклараціях все добре.

Цьогоріч лише 30% посадовців заповнили декларації згідно з всіма правилами та вимогами. Про це розповів голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в ефірі телемарафону.

«Лише 30% декларантів отримають «подарунок під ялинку» - довідку, що в їхніх деклараціях все добре», - зазначив Новіков.

За його словами, НАЗК видало за день понад 46 тисяч таких довідок.

«Ми вважаємо, що 30% - це дуже хороший результат. Тому що декларація посадовців складна, ми працюємо над тим, щоб зробити її простішою, і сподіваємося за кілька років досягнути результату під 80%», - додав очільник НАЗК.

Одночасно з цим, Новіков зауважив, що політичні партії, які вже заборонені в Україні, звіти вже не подають.

«Однак законодавство і рішення про їхню ліквідацію передбачають, що їхні активи конфіскуються на користь держави. Відомості про активи цих партій в нас є, ми їх передали в Мін'юст, і тепер Мін'юст займається конфіскацією їх майна», - розповів він.

Раніше ми писали, що 99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку.

Додамо, НАЗК буде визначати по-новому, які декларації посадовців підлягають повній перевірці.

Також НАЗК змінює підхід до відбору та перевірок декларацій. За результатами оцінки ризиків декларації буде обрано спосіб її перевірки - автоматизовано чи уповноваженою особою НАЗК.

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