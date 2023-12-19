Підхід до відбору та перевірок декларацій змінюється — НАЗК

Планується перевірити до 30% всіх поданих декларацій автоматизовано програмними засобами Реєстру декларацій.

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що змінює підхід до відбору та перевірок декларацій. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

З жовтня 2023 року відновлено обов'язкове декларування та повноваження НАЗК їх перевіряти. Терміни подання декларацій за три роки (2021-2023) наклалися в часі так, що до кінця першого кварталу 2024 року до Реєстру декларацій буде подано близько 2,5 млн декларацій.

У НАЗК зазначили, що задача — сконцентрувати увагу на тих деклараціях, які містять ознаки незаконного збагачення, необґрунтованих активів, недекларування активів тощо. Саме тому НАЗК розробило та впроваджує кардинально новий підхід до відбору декларацій для перевірки та самих перевірок.

«Він дозволить перевірити максимальну кількість поданих декларацій, оптимізувати процес проведення перевірок та підвищити ефективність проведених повних перевірок декларацій», - сказано у повідомленні.

Планується перевірити до 30% всіх поданих декларацій автоматизовано програмними засобами Реєстру декларацій. А для проведення повних перевірок силами уповноважених осіб НАЗК у першу чергу відібрати декларації, які містять ознаки незаконного збагачення чи необгрунтованості активів.

Як це працюватиме?

Новий підхід ґрунтується на оцінці ризиків, яка здійснюється шляхом:

аналізу даних декларації та ідентифікації в ній ризиків (невідповідностей даних декларації даним реєстрів, банків даних, спрацювання певних формул, наприклад, на наявність ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів) за допомогою логічного та арифметичного контролю;

визначення вагового коефіцієнту кожного з виявлених у декларації ризиків (невідповідностей);

розрахунку показника рейтингу ризику декларації (визначається як сума коефіцієнтів всіх ідентифікованих ризиків (невідповідностей));

ранжування всіх декларацій за значенням показника рейтингу ризику (від більшого до меншого).

Надалі, залежно від показника рейтингу ризику декларації, буде обрано спосіб її перевірки - автоматизовано чи уповноваженою особою НАЗК.

Автоматизована перевірка здійснюватиметься щодо тих декларацій, які мають найменший показник рейтингу ризику та можуть бути перевірені автоматизовано. При цьому не матиме значення посада декларанта.

За результатами такої перевірки декларанти отримають в особистому кабінеті Реєстру декларацій довідку, в якій будуть зазначені виявлені невідповідності між даними, вказаними у декларації, та даними реєстрів, банків даних, до яких НАЗК має автоматизований доступ.

Отримання такої довідки не дає права на подачу виправленої декларації, вона може бути використана для коректного заповнення декларації наступного періоду або виправлення даних в реєстрах (якщо вони виявились не актуальними).

Для проведення автоматизованої перевірки декларації НАЗК отримує інформацію з наступних реєстрів та банків даних: Єдиний державний демографічний реєстр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (стосовно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, що виникли після 1 січня 2013 року), Державний земельний кадастр, Єдиний державний реєстр транспортних засобів, Державний судновий реєстр України і Суднова книга України, Державний реєстр цивільних повітряних суден України, Державний реєстр обтяжень рухомого майна, загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Спадковий реєстр.

Працівники НАЗК здійснюватимуть повну перевірку відібраних декларацій з найвищим показником рейтингу ризику, а також за повідомленнями від фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів, журналістів-розслідувачів, в яких буде вказана інформація про можливе недекларування активів. Повна перевірка в цьому разі буде здійснюватись незалежно від проходження автоматизованої перевірки декларації до цього.

Ризик-орієнтований підхід дозволить зосередити увагу НАЗК на перевірці декларацій з найвищим показником рейтингу ризику і підвищити ефективність заходів фінансового контролю, а механізм автоматизованої перевірки - значно збільшити кількість перевірених декларацій в цілому. Такий підхід також дозволить ідентифікувати галузі економіки та органи влади, в яких працюють декларанти, що мають декларації з найбільшим/найменшим рейтингом ризику.

Раніше ми писали, що НАЗК затвердило новий Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

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